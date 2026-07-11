دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در مسقط

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز شنبه در راس یک هیات سیاسی-حقوقی به مسقط سفر کرده است، با سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از پیام همدردی سلطنت عمان و حضور رئیس مجلس این کشور در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد و بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه ایران-عمان تاکید نمود.

وزیر امور خارجه عمان با تاکید بر موضع اصولی این کشور در رابطه با بهره‌گیری از دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا، شاهد بهبود وضعیت امنیتی در منطقه باشیم.

وزرای امور خارجه ایران و عمان در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه تهران-مسقط در عرصه‌های مختلف و همچنین تحولات منطقه به‌ویژه موضوع تنگه هرمز گفتگو کردند.

عراقچی و البوسعیدی همچنین درباره سازوکارهای مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، وفق ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تبادل نظر کردند.

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