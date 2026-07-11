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قدردانی وزیر کشور از سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق

قدردانی وزیر کشور از سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق
کد خبر : 1811729
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وزیر کشور در پیامی خطاب به آقای حسین العوادی سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق، از تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در این کشور قدردانی کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای حسین العوادی
سرپرست محترم وزارت کشور جمهوری عراق

سلام علیکم

مایلم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از جناب‌عالی، دولت و ملت بزرگ عراق به خاطر برقراری امنیت و تمهیدات صورت‌گرفته برای حضور پرشکوه مردم آن کشور و ابراز احساسات برادرانه در مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهیدمان ابراز نمایم.

این مراسم روحیه همبستگی و همکاری در مواقع سختی و مصیبت را تقویت نمود و جلوه‌ای حماسی از پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی فی‌مابین را که برگرفته از راه امام حسین(ع) است به مردم سراسر جهان نشان داد.

مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران آن را فراموش نخواهند کرد و برگ مهمی در تاریخ روابط دو کشور به یادگار گذاشت و همان‌گونه که رهبر شهیدمان همیشه تأکید داشتند فضای حاکم بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق باید مملو از حس برادری و همبستگی باشد.

از خداوند متعال تندرستی و سلامتی برای جناب‌عالی و موفقیت و پیروزی برای ملت و دولت دوست و برادر جمهوری عراق مسئلت می‌نمایم.
 

 

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