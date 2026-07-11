سخنگوی دولت:
روایتهای جعلی آمریکایی-صهیونیستی با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی منتشر میشود
سخنگوی دولت با اشاره به انتشار روایتهای جعلی از سوی رسانههای آمریکایی و صهیونیستی، تأکید کرد که هدف این روایتسازیها اثرگذاری بر افکار عمومی است و گاهی واکنش رسمی به این ادعاها تنها به افزایش ضریب انتشار آنها منجر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف روایتهای جعلی آمریکایی-صهیونیستی، از «درخواست ایران برای مذاکره» تا ادعای «نیروهای خودسر»، اثرگذاری بر افکار عمومی است. واکنش رسمی به هر دروغ، گاه فقط به ضریب گرفتن آن کمک میکند. عملیات روانی، خود یک میدان نبرد است و نقش رسانهها در خنثیسازی آن تعیینکننده است.»