به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف روایت‌های جعلی آمریکایی-صهیونیستی، از «درخواست ایران برای مذاکره» تا ادعای «نیروهای خودسر»، اثرگذاری بر افکار عمومی است. واکنش رسمی به هر دروغ، گاه فقط به ضریب گرفتن آن کمک می‌کند. عملیات روانی، خود یک میدان نبرد است و نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی آن تعیین‌کننده است.»

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