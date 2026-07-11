جراره:
نیروهای خرید خدمات، شرکتی و نهضتی باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت آموزشی و رسیدگی به مطالبات معلمان باید در صدر برنامههای نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد، گفت: کمیسیون آموزش تعیین تکلیف نیروهای آموزشی، تقویت دانشگاه فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم را با جدیت دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی در نشست صمیمی با فرهنگیان شهرستان حاجیآباد که با حضور فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش، معاونان و جمعی از فرهنگیان این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانشآموز، بر ضرورت توجه ویژه به نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث تلخ جنگ تحمیلی اخیر و شهادت جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاهها نشان داد که از رشد علمی و پیشرفت نسل جوان ایران اسلامی هراس دارد و این موضوع مسئولیت متولیان حوزه آموزش را بیش از گذشته سنگین کرده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس با قدردانی از تلاشهای معلمان در شرایط مختلف، بهویژه دوران بحران و آموزش مجازی، افزود: فرهنگیان هرمزگان در سختترین شرایط، با وجود کمبود امکانات و حتی با استفاده از تجهیزات شخصی خود، اجازه ندادند چراغ آموزش خاموش شود و این ایثار و مسئولیتپذیری شایسته قدردانی است.
جراره با اشاره به رویکرد دولت و مجلس در حوزه تعلیم و تربیت تصریح کرد: عدالت آموزشی باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود دانشآموزان مناطق محروم نباید به دلیل کمبود امکانات از فرصتهای برابر آموزشی و دستیابی به دانشگاههای برتر کشور محروم شوند.
وی ارتقای جایگاه آموزشی هرمزگان را یکی از اهداف مهم خود در مجلس عنوان کرد و گفت: دغدغه ما این است که کیفیت آموزشی در استان به سطحی برسد که دانشآموزان هرمزگانی بتوانند سهم بیشتری از کرسیهای دانشگاههای معتبر کشور را کسب کنند و این مهم علاوه بر تلاش معلمان، نیازمند توسعه زیرساختهای آموزشی است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات صنفی فرهنگیان اظهار داشت: در جلسات متعدد با وزیر آموزش و پرورش و مسئولان ذیربط، بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، خرید خدمات آموزشی، پیشدبستانی و نهضت سوادآموزی تأکید کردهایم تا این عزیزان برای دستیابی به حقوق قانونی خود با مشکلات و بلاتکلیفی مواجه نباشند.
وی دانشگاه فرهنگیان را مهمترین مسیر تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش دانست و افزود: تربیت معلم باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام شود تا نیروهای متخصص، توانمند و آموزشدیده وارد مدارس شوند. اگرچه ظرفیت این دانشگاه افزایش یافته، اما همچنان برای پاسخگویی کامل به نیاز کشور با محدودیتهایی در حوزه زیرساخت و امکانات مواجه هستیم.
جراره همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: توسعه پایدار از مسیر تربیت نیروی انسانی میگذرد و هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده کشور است. از همین رو در جلسات مختلف بر تقویت اعتبارات آموزش و پرورش و توسعه هنرستانها و مراکز مهارتآموزی تأکید کردهایم.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان حاجیآباد گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات در اختیار نماینده برای توسعه زیرساختهای آموزشی و عمرانی مناطق مختلف از جمله حاجیآباد، احمدی و کوهشاه اختصاص یافته است تا دانشآموزان و فرهنگیان این مناطق از امکانات مناسبتری برخوردار شوند.
وی در ادامه بر نقش معلمان در ارتقای آگاهی و بصیرت نسل جوان تأکید کرد و افزود: امروز فرهنگیان علاوه بر رسالت آموزشی، نقش مهمی در تبیین واقعیتها و ارتقای آگاهی دانشآموزان دارند و این مسئولیت در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. جراره در پایان ضمن قدردانی از دغدغهمندی فرهنگیان شهرستان حاجیآباد، بر استمرار پیگیری مطالبات آموزشی و صنفی معلمان تأکید کرد و گفت: با همافزایی میان فرهنگیان، مدیران آموزش و پرورش و مسئولان اجرایی، میتوان مسیر توسعه آموزشی شهرستان حاجیآباد و استان هرمزگان را با شتاب بیشتری دنبال کرد.