تشییع‌ میلیونی در ایران و عراق پیام تداوم نهضت اسلامی را به جهان مخابره کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، علی زینی‌وند در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الکوثر در مراسم بزرگداشت رهبر شهید که جمعه شب ۱۹ تیر ۱۴۰۵ و با حضور مراجع تقلید، علما، شخصیت‌های کشوری و لشگری و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به حضور میلیونی مردم در آیین‌های تشییع اظهار کرد: آنچه در تهران، قم، مشهد و همچنین در شهرهای نجف و کربلا شاهد بودیم، پیام‌های روشنی برای جهانیان به همراه داشت.

وی افزود: این حضور گسترده مردمی ریشه در اعماق تعالیم اسلامی و نهضت عاشورا دارد و نشان می‌دهد انقلاب اسلامی دارای بنیانی عمیق و ماندگار است که آثار آن امروز بیش از پیش نمایان شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نقش رهبر شهید در شکل‌گیری این جریان تصریح کرد: ایشان تمام عمر، زندگی، جان و حتی خانواده خود را در مسیر آرمان‌های اسلام فدا کردند و نقش مهمی در ارتقای روحیه آزادگان جهان، شیعیان، مسلمانان و به‌ویژه مردم ایران ایفا کردند.

زینی‌وند ادامه داد: سال‌ها هدایت، آموزش و ارائه الگوی عملی در عرصه‌های مختلف، از ویژگی‌های بارز این شخصیت برجسته بود و سبک زندگی، رفتار، رهبری و حتی زندگی شخصی ایشان به‌عنوان یک الگوی عینی برای جامعه مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: صداقت، عدالت و دیانت در شخصیت رهبر شهید تجمیع شده و همین ویژگی‌ها موجب شکل‌گیری و تداوم این نهضت عظیم شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت و جنبش عظیم شکل‌گرفته، با اتکا به این مبانی عمیق، پویاتر از گذشته به حرکت خود ادامه می‌دهد.