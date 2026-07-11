دو کارمند یک اداره در پلدختر به اتهام اختلاس دستگیر شدند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر استان لرستان، از دستگیری دو نفر از کارکنان یک اداره این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد امرایی؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر اعلام کرد: در جریان بررسیها و گزارشهای دریافتی مبنی بر وجود تخلفات مالی در یکی از بخشهای یک اداره در شهرستان پلدختر، دستورات لازم جهت بررسی موضوع صادر شد و در نهایت دو نفر از کارکنان این اداره به اتهام اختلاس بازداشت شدند.
امرایی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده مذکور در مرحله بررسیهای دقیق و انجام تحقیقات تکمیلی قرار دارد تا ابعاد دقیق موضوع مشخص شود.