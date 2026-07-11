دیدار فرمانده نیروی زمینی ارتش با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
فرمانده نیروی زمینی ارتش با حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، امیر علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش با حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دیدار و گفتوگو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار با اشاره به ایثارگریهای نیروهای مسلح در جریان «جنگ ۴۰ روزه»، از مجاهدتهای نیروی زمینی ارتش در سختترین شرایط تقدیر کرد.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح ما با فداکاریهای خود توانستند دشمنان صهیونیستی و آمریکایی را که پیش از جنگ ادعاهای بسیاری داشتند، به عقبنشینی وادار کرده و سربلندی ایران را در سطح جهانی به ارمغان آورند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین با ستایش مدیریت جهادی و میدانی امیر جهانشاهی در طول «جنگ رمضان»، حضور فرماندهان در خط مقدم میدان را عاملی کلیدی در ارتقای روحیه و انگیزه رزمندگان دانست.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان بازوی توانمند فرماندهان، در راستای اجرای عدالت و تقویت اقتدار و نظم در ارگانهای نظامی تلاش میکند.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان از وحدت و همدلی میان نیروهای ارتش، سپاه و مرزبانی در پاسداری از مرزها قدردانی کرد و تعاملات نزدیک این دو نهاد را عامل موفقیت در انجام مأموریتها برشمرد.
در پایان، امیر علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از حمایتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشبرد مأموریتها قدردانی کرد و گزارشی از تحولات و دستاوردهای مربوط به «جنگ رمضان» ارائه کرد.