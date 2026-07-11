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بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از مردم ایران و عراق؛

پیام حماسه میلیونی شما به ظالمان جهان رسید

پیام حماسه میلیونی شما به ظالمان جهان رسید
کد خبر : 1811635
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نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند: بدرقه ی میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه گویی های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه ی عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین های اشغالی است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند:  بدرقه ی میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه گویی های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه ی عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین های اشغالی است.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

نهضت حسینی که با انقلاب خمینی کبیر و زعامت قائد شهید امت رضوان الله علیهما ادامه یافت، همواره با محوریت مردم آزاده و حق طلبی که ظلم را بر نمی تافتند و عاشورا و بانگ هیهات مناالذله را طنین صدای خود نموده اند در دنیا شناخته شده است و بعثت این مردم به وعده‌ رهبر شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به دنیا نشان داد که شکست در مسیر حق طلبی و ظلم ستیزی وجود ندارد. مبارزه علیه ظلم، عاقبتش یا پیروزی است و یا شهادت که فوز عظیم است.

در هفته گذشته مردم ایران و عراق دنیا را مبهوت کردند. بدرقه میلیونی و مستمر چندین روزه پیکر قائد امت در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهدالرضا علیه السلام بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه گویی های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه ی عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین های اشغالی است.

ما نمایندگان ملت شریف ایران، به پاس قدردانی از این شور و شعور و حماسه و به احترام بصیرت و قدرشناسی مردم آزاده ی دو کشور و ملت دوست، ایران و عراق و سایر آزادگان جهان تمام قد می ایستیم. خدمت به این مردم، افتخاری است که باید بیش از گذشته قدردان آن باشیم و برای آن تلاش کنیم‌.

ضمن قدردانی صمیمانه از این امت عزیز و فهیم، سپاسگزار تلاش های برگزارکنندگان این مراسم تاریخی شامل ستاد برگزاری، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، خدماتی و بهداشتی و نیز حمایت های دولت محترم عراق، علما و بیوت مراجع عظام تقلید، حشدالشعبی قهرمان و سایر تلاشگرانِ خلق این حماسه بویژه مواکب مردمی در ایران و عراق، هستیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

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