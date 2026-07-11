سردار ابنالرضا:
تولیدات دفاعی در اوج جنگ هم متوقف نشد
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در اوج جنگ، نه تنها تولیدات دفاعی متوقف نشد بلکه ظرفیت تولید پهپاد سه برابر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، سردار سیدمجید ابنالرضا در صفحه مجازیش نوشت: در نشست مشترک با کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید داشتم جنگ اخیر نشان داد نخبگان ایرانی و سرمایهگذاری بر فناوریهای نوین، مهمترین مؤلفه اقتدار دفاعی کشور است.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این را هم نوشت که در اوج جنگ، نه تنها تولیدات دفاعی متوقف نشد بلکه ظرفیت تولید پهپاد سه برابر افزایش یافت.