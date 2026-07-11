به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ با تسلیت شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) به روایتی از امام صادق (ع) در این خصوص اشاره کرد و گفت: «امام زین العابدین (ع) چهل سال بر پدر بزرگوارش گریست، در حالی که روز‌ها روزه بود و شب‌ها به نماز می‌ایستاد. هنگام افطار که غلام حضرت برای ایشان آب و غذا می‌برد و عرض می‌کرد بفرمایید، حضرت می‌فرمود: «قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ جَائِعاً - قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَطْشَاناً» فرزند رسول خدا، گرسنه کشته شد! فرزند رسول خدا، تشنه کشته شد! و پیوسته این سخن را تکرار و گریه می‌کرد به گونه‌ای که اشک‌های آن حضرت با آب و غذایش مخلوط می‌شد. پیوسته این گونه بود تا رحلت کرد.»

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: داغ مصائب کربلا بر امام سجاد (ع) بسیار سخت و جانکاه بود، اما آن حضرت رسالت روشنگری خود را بعد از واقعه عاشورا به خوبی به انجام رساند، ایشان در هر فرصتی به ایراد خطبه برای آشکار کردن ماهیت پلید بنی امیه پرداخته و با نهضت دعا آرمان‌های حسینی را زنده نگه داشت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آیین تشییع پیکر مطهر قائد امت اسلامی و روز وداع با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: وداع با یگانه دوران و خورشید تابان انقلاب امام شهید امت حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) بسیار سخت و جانکاه بود، رهبر انقلاب، شخصیتی جامع در فقه، سیاست، عرفان و اخلاق بود؛ ما گوهری را از دست دادیم که آیندگان به ابعاد مختلف زندگی او پی خواهند برد.

وی با بیان اینکه ما قدر رهبر شهیدمان را ندانستیم به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در این خصوص اشاره کرد و گفت: «اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسد‌ها شیء» وقتی عالمی فقیه، فوت کند در اسلام رخنه و حفره‌ای ایجاد می‌شود که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را پر کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید امت (ره) و حضور میلیونی مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: ملت ایران برای رهبر مجاهد و شهید خود سنگ تمام گذاشت؛ این مردم مبعودث شده، فهیم، بصیر، زمان شناس و دشمن شناس تا پای جان در مقابل توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده‌اند و با حضور در صحنه همواره پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

وی افزود: مردم عراق و حوزه علمیه نجف تجلیل بی نظیری در تشییع رهبر شهید انجام دادند و با حضور باشکوه خود نشان دادند؛ گزاره "ایران و العراق لایمکن الفراق" تنها یک شعار نیست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: رهبر مجاهد با این نوع شهادت، پاداش سال‌ها مجاهدت خویش را گرفتند؛ ان شاءالله به کوری چشم دشمنان، سومین رهبر انقلاب اسلامی، راه پدر را با قوت و قدرت ادامه خواهد داد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به انتصاب مجدد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه تصریح کرد: تجدید اعتماد حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تداوم مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه با توجه به خدمات ارزشمند ایشان در ایجاد نوآوری و تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفت؛ برای رئیس قوه قضاییه در دوره جدید آرزوی توفیق بیشتر در خدمت به مردم عزیز و کسب رضایت رهبر معظم انقلاب را دارم. مجموعه دیوان عالی کشور با تمام توان در این مسیر در خدمت سیاست‌های راهبردی دستگاه قضا برای رساندن دستگاه عدلیه به قوه قضاییه تراز نظام اسلامی خواهد بود.

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