به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:

«هم‌زمان با تشدید فشار و تهدید علیه ایران، برخی رسانه‌های آمریکایی با انتشار ادعاهای تکراری و جعلی، در پی اثرگذاری بر افکار عمومی هستند.

این دروغ‌ها بارها افشا شده‌اند، واکنش رسمی به تک‌تک آنها فقط به ضریب گرفتن‌شان کمک می‌کند.

عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ به‌هوش باشیم.»

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