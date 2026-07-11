سخنگوی دولت:
عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ بههوش باشیم
سخنگوی دولت در پی انتشار ادعاهای جعلی از سوی برخی رسانههای آمریکایی، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ بههوش باشیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:
«همزمان با تشدید فشار و تهدید علیه ایران، برخی رسانههای آمریکایی با انتشار ادعاهای تکراری و جعلی، در پی اثرگذاری بر افکار عمومی هستند.
این دروغها بارها افشا شدهاند، واکنش رسمی به تکتک آنها فقط به ضریب گرفتنشان کمک میکند.
عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ بههوش باشیم.»