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سخنگوی دولت:

عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ به‌هوش باشیم

عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ به‌هوش باشیم
کد خبر : 1811549
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سخنگوی دولت در پی انتشار ادعاهای جعلی از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی،‌ با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ به‌هوش باشیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:

«هم‌زمان با تشدید فشار و تهدید علیه ایران، برخی رسانه‌های آمریکایی با انتشار ادعاهای تکراری و جعلی، در پی اثرگذاری بر افکار عمومی هستند. 

این دروغ‌ها بارها افشا شده‌اند، واکنش رسمی به تک‌تک آنها فقط به ضریب گرفتن‌شان کمک می‌کند. 

عملیات روانی،خود یک میدان واقعی نبرد است؛ به‌هوش باشیم.»

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