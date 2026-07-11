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تایید شهادت ۲ بسیجی تامین امنیت در مشهد

تایید شهادت ۲ بسیجی تامین امنیت در مشهد
کد خبر : 1811520
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روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت ۲تن از نیروهای ایثارگر و جان برکف بسیجی که در حال تامین امنیت شهر بودند را تایید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) آمده است:

دو تن از فرزندان غیور و بسیجی مشهدالرضا به نامهای سید سجاد علوی و مهدی هنرمند که در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در این حادثه یک عابر پیاده توسط عوامل مهاجم به تیم گشت بسیج مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 

بی تردید عامل و یا عوامل این جنایت به سزای عمل خود خواهند رسید و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی این حادثه در دست بررسی است که متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

 

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