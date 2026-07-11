مجوز مذاکره برای تضعیف متجاوز، تامین امنیت و تثبیت حاکمیت صادر شده است

حسام الدین آشنا، درباره اصل مجوز مذاکره در شبکه ایکس نوشت: «علی المبنی؛

مجوز مطالبه/مذاکره برای تضعیف متجاوز، تامین امنیت، تثبیت حاکمیت و استیفای حقوق ملت صادر شده است؛ نه برای دوستی با دشمن، از دست دادن مواضع، فراموشی عدالت و تسلیم در برابر فشار.

به مطالبه/مذاکره کننده گان اعتماد کنیم.»

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