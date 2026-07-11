به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفتگویی تلویزیونی، به بیان خاطراتی از سال‌ها حضور در جلسات فقهی رهبر معظم انقلاب- رهبر شهید انقلاب- پرداخت و ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و مدیریتی ایشان را تشریح کرد.

وی با اشاره به نخستین دیدار خود با رهبر معظم انقلاب پس از دعوت به عضویت در شورای نگهبان اظهار داشت: پس از حضور در شورای نگهبان، به دعوت ایشان در جلسات هفتگی فقهی شرکت کردم؛ جلساتی که سال‌ها ادامه داشت و به محفلی علمی برای بررسی مسائل مستحدثه و موضوعات مهم فقهی تبدیل شده بود.

فضای آزاد علمی در جلسات فقهی

آیت‌الله مدرسی یزدی با بیان اینکه در این جلسات مباحث تخصصی با حضور فقهای برجسته کشور مطرح می‌شد، افزود: نخستین موضوعی که به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب ارائه کردم، بحث «مالکیت معنوی» بود که طی چندین جلسه با استدلال‌های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: فضای جلسات کاملاً آزاد بود و هیچ‌یک از حاضران در بیان دیدگاه‌های خود ملاحظه‌ای نداشتند. رهبر معظم انقلاب نیز با دقت و حوصله به همه نظرات گوش می‌دادند و هرگاه استدلالی را متقن می‌دانستند، بدون هیچ تعصبی آن را می‌پذیرفتند و حتی برای تکمیل آن استدلال‌هایی ارائه می‌کردند.

احترام به افراد و توکل در سخت‌ترین شرایط

عضو فقهای شورای نگهبان، خوش‌رویی، احترام به افراد و توکل به خداوند را از شاخص‌ترین ویژگی‌های اخلاقی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: ایشان هنگام ورود به جلسات، تک‌تک حاضران را مورد احترام قرار می‌دادند و هیچ‌کس از دایره توجه ایشان خارج نمی‌شد.

وی ادامه داد: در کنار این ویژگی‌ها، توکل به خدا و آرامش ایشان در سخت‌ترین شرایط برای من بسیار درس‌آموز بود. رهبر معظم انقلاب در بحران‌ها هیچ‌گاه دچار اضطراب یا تردید نمی‌شدند و با شجاعت و اتکا به مبانی دینی، مسیر خود را ادامه می‌دادند.

مدیریت بحران همراه با آرامش

آیت‌الله مدرسی یزدی با اشاره به برخی فتنه‌ها و بحران‌های سال‌های گذشته اظهار کرد: حتی زمانی که فضای کشور ملتهب بود، ایشان با آرامش کامل به فعالیت‌های علمی خود ادامه می‌دادند و اجازه نمی‌دادند هیاهوها در تصمیم‌گیری‌هایشان اثر بگذارد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره با تدبیر، محاسبه دقیق و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها، مسئولیت‌های خود را دنبال می‌کردند و این آرامش، یکی از ویژگی‌های ممتاز مدیریتی ایشان بود.

زهد و ساده‌زیستی از ویژگی‌های برجسته رهبر انقلاب

عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر ساده‌زیستی رهبر معظم انقلاب گفت: زهد در زندگی شخصی، بی‌اعتنایی به مال، قدرت و شهرت و پایبندی کامل به حدود شرعی، از ویژگی‌هایی بود که موجب شد مخالفان نیز نتوانند نقطه ضعفی در زندگی شخصی ایشان پیدا کنند.

وی با بیان خاطره‌ای از هدیه پدرش به رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان همواره بر ساده‌زیستی تأکید داشتند و این روحیه در زندگی شخصی و خانواده‌شان نیز کاملاً مشهود بود.

حمایت جدی از علم، فناوری و نخبگان

آیت‌الله مدرسی یزدی با اشاره به اهتمام رهبر معظم انقلاب نسبت به پیشرفت علمی کشور تصریح کرد: ایشان پیگیری تشکیل بنیاد ملی نخبگان و حمایت از توسعه علم و فناوری را با جدیت دنبال می‌کردند و همواره روند اجرای این برنامه‌ها را از مسئولان مطالبه می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور با حمایت و پیگیری مستمر رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و این رویکرد نقش مهمی در ارتقای توان علمی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

ادامه راه، رمز پیشرفت کشور

عضو فقهای شورای نگهبان در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار راه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: پیشرفت، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی در گرو پایبندی به اسلام، قرآن، ولایت فقیه و حضور مردم در صحنه است و مسئولان باید این مسیر را با قوت ادامه دهند.