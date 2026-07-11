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عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:

امنیت و مدیریت تنگه هرمز بر اساس ترتیبات ایران دنبال می‌شود

امنیت و مدیریت تنگه هرمز بر اساس ترتیبات ایران دنبال می‌شود
کد خبر : 1811473
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عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، گفت: اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی شرایط گذشته را تغییر داده و از این پس ترتیبات مربوط به مدیریت، امنیت و سایر الزامات این آبراه راهبردی در چارچوب قوانین بین‌المللی و با محوریت جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد نور دِهانی در رابطه با اقدامات و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای تغییر روند تردد در تنگه هرمز و نقض تعهداتش، گفت: ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان نبرد علیه دشمنان به پیروزی دست یافتند، از این رو مقامات کاخ سفید امروز با فشارهای گسترده بین‌المللی و حتی داخلی مواجه هستند و تلاش می‌کنند با فضاسازی، واقعیت‌های موجود را تحت‌الشعاع قرار دهند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تنگه هرمز در زمره آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و مدیریت و حکمرانی آن بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی اعمال می‌شود و هیچ کشوری نمی‌تواند در این خصوص برای ایران تعیین تکلیف کند.

وی افزود: تا پیش از تجاوزگری و حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، هیچ‌گونه تغییری در روند حکمرانی تنگه هرمز وجود نداشت؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل می‌توانست اختیارات حاکمیتی خود از جمله اعمال برخی ترتیبات و اخذ عوارض را اجرا کند اما همواره با رویکردی مسئولانه و در راستای حفظ امنیت و تسهیل تردد دریایی عمل کرده است.

نماینده مردم سراوان، سوران، سیب و مهرستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه رویکرد مسئولانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران موجب شد کشوری مانند ایالات متحده از این شرایط سوءاستفاده کند؛ از این رو مقامات آمریکایی باید بدانند که شرایط حکمرانی در تنگه هرمز به هیچ عنوان به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت و هرگونه تصمیم در این زمینه در چارچوب منافع ملی و حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد شد.

نور دِهانی خاطرنشان کرد: بدون تردید موضوعاتی همچون تأمین امنیت، حفاظت از محیط زیست، ایمنی کشتیرانی و سایر مسائل مرتبط با تنگه هرمز، متناسب با ترتیبات حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و با همراهی کشور عمان دنبال و اجرا خواهد شد.

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