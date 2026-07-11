فرمانده مرزبانی استان خبر داد
ناکامی هستههای تروریستی در نفوذ به مرزهای کردستان/ کشف محموله انفجاری در بانه
فرمانده مرزبانی کردستان، از خنثیسازی یک عملیات خرابکارانه و کشف محمولهای حاوی ادوات انفجاری در نوار مرزی بانه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار فرج رستمی، با اشاره به رصد دقیق تحرکات گروههای معاند در مناطق صعبالعبور مرزی اظهار کرد: طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، نقشهی عناصر تروریستی برای انتقال محمولهای از مواد منفجره به داخل کشور شناسایی و با اقدام بهموقع مرزبانان، این محموله پیش از هرگونه بهرهبرداری کشف و ضبط شد.
وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: با بهرهگیری از توان اطلاعاتی تیمهای مشترک پایگاه اطلاعاتی انتظامی استان و معاونت اطلاعات هنگ مرزی بانه، محل دقیق جاسازی این بسته در نوار مرزی شناسایی شد. در بررسیهای دقیق فنی، مأموران موفق به کشف ۴ قبضه نارنجک جنگی و ۸ تله انفجاری مجهز به ساچمههای فلزی و تجهیزات چاشنیگذاری شدند که نشاندهنده برنامهریزی برای ایجاد ناامنیهای هدفمند در داخل کشور بود.
فرمانده مرزبانی کردستان با تأکید بر اینکه اقدامات تروریستی و اخلال در امنیت عمومی کشور با واکنش قاطع و بدون مماشات مرزبانان روبرو خواهد شد، خاطرنشان کرد: شناسایی عوامل دخیل در این پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی مرزبانی استان کردستان در روز شنبه ۲۰ تیر سردار رستمی در پایان با اشاره به پایش شبانهروزی مرزها توسط نیروهای عملیاتی، تصریح کرد: امنیت مرزهای استان کردستان حاصل اشراف اطلاعاتی و آمادگی رزمِ مرزبانانی است که با هوشیاری کامل، اجازه نخواهند داد هیچگونه تحرک معاندانه و خرابکارانهای آرامش روانی و امنیت عمومی مردم را هدف قرار دهد.