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به منظور حضور در نهمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی صورت گرفت؛

سفر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به پاکستان

سفر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به پاکستان
کد خبر : 1811454
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز به منظور حضور در نهمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی، تهران را به مقصد اسلام‌آباد ترک کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در نهمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی که با موضوع «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راه پیش‌رو» و به دعوت دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود، سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان را تشریح خواهد کرد.

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