به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در نهمین اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی که با موضوع «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راه پیش‌رو» و به دعوت دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود، سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی زنان را تشریح خواهد کرد.

انتهای پیام/