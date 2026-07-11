عملیات امحای مهمات در شرق تهران تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت
روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در اطلاعیهای اعلام کرد : علت صدای انفجار در شهرستان پاکدشت انهدام مهمات عملنکرده است و این عملیات ایمنسازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: صدای انفجارهای شنیدهشده در روز شنبه ۲۰ تیرماه، ناشی از عملیات فنی و کنترلشده تیمهای تخصصی چک و خنثی جهت انهدام مهمات عملنکرده بهجامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان پاکدشت است.
این عملیات ایمنسازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد و از شهروندان عزیز تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش خود، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.