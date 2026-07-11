خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عملیات امحای مهمات در شرق تهران تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت

عملیات امحای مهمات در شرق تهران تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت
کد خبر : 1811449
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد : علت صدای انفجار در شهرستان پاکدشت انهدام مهمات عمل‌نکرده است و این عملیات ایمن‌سازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجار‌های شنیده‌شده در روز شنبه ۲۰ تیرماه، ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده تیم‌های تخصصی چک و خنثی جهت انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان پاکدشت است.

این عملیات ایمن‌سازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد و از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش خود، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل