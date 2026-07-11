آئین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» یک شنبه در مصلی تهران برگزار میشود
با دعوت شورای نهادهای حوزوی استان تهران «آئین بزرگداشت امام مجاهد شهید» روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در شبستان مصلی تهران برگزار میگردد.
به گزارش ایلنا، با دعوت شورای نهادهای حوزوی استان تهران و با هدف گرامیداشت قائد امت حضرت آیتالله شهید سیدعلی حسینی خامنهای؛ علما، روحانیون و ائمه جماعات استان تهران، در مصلی نماز جمعه تهران گرد هم آمده و «آئین بزرگداشت امام مجاهد شهید» را برای عهد و خونخواهی قائد امت، برگزار خواهند کرد.
این مراسم روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در شبستان مصلی تهران برگزار میگردد.