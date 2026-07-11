فرماندار پاکدشت:
علت صدای انفجار در منطقه، عملیات امحای مواد منفجره بود
فرماندار شهرستان پاکدشت علت شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده دود در آسمان این منطقه را عملیات برنامهریزی شده برای امحای مواد منفجره دانست.
به گزارش ایلنا، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت اعلام کرد: شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود در محدوده شهرستان پاکدشت، مربوط به عملیات امحای مواد منفجره بوده است.
وی تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب پروتکلهای ایمنی و به صورت کنترلشده صورت گرفته و هیچگونه حادثه یا حمله خارجی در منطقه رخ نداده است.