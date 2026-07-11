خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار پاکدشت:

علت صدای انفجار در منطقه، عملیات امحای مواد منفجره بود

علت صدای انفجار در منطقه، عملیات امحای مواد منفجره بود
کد خبر : 1811435
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان پاکدشت علت شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده دود در آسمان این منطقه را عملیات برنامه‌ریزی شده برای امحای مواد منفجره دانست.

به گزارش ایلنا، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت اعلام کرد: شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود در محدوده شهرستان پاکدشت، مربوط به عملیات امحای مواد منفجره بوده است.

وی تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب پروتکل‌های ایمنی و به صورت کنترل‌شده صورت گرفته و هیچ‌گونه حادثه یا حمله خارجی در منطقه رخ نداده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل