علت صدای انفجار در منطقه، عملیات امحای مواد منفجره بود

به گزارش ایلنا، مهدی قمی، فرماندار پاکدشت اعلام کرد: شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود در محدوده شهرستان پاکدشت، مربوط به عملیات امحای مواد منفجره بوده است.

وی تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب پروتکل‌های ایمنی و به صورت کنترل‌شده صورت گرفته و هیچ‌گونه حادثه یا حمله خارجی در منطقه رخ نداده است.

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