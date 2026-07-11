قاضی زاده هاشمی خبر داد:
تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد سرخس در کل استان خراسان رضوی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد سرخس خبر داد و تاکید کرد که تحقق این مهم ماحصل تلاش۱۰ ساله بوده است.
به گزارش ایلنا، سیداحسان قاضیزاده هاشمی، در تشریح جزئیات آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد سرخس و دوغارون در سراسر استان خراسان رضوی، گفت: برای تحقق این مهم دو فاز وجود داشت از جمله تصویب منطقه آزاد سرخس و دوغارون که از ۱۰ سال گذشته یعنی از دوره دهم مجلس شورای اسلامی پیگیر بودیم که در نهایت سال گذشته اساسنامه آن در دولت به تصویب رسید و اعضای هیات مدیره تعیین و مستقر شدند.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما به طور رسمی سازمان منطقه آزاد سرخس را قبل از عید غدیر افتتاح کردیم و اولین پلاک خودروی این منطقه آزاد نصب شد که ماحصل تلاشی ۱۰ ساله بود.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین نامههای تابعه مناطق آزاد، این امر میتواند در میزان ترددی که در خراسان رضوی داریم توسط شورای تامین استان و همکاری نیروی انتظامی و استانداران در سطوح کل استان امکانپذیر باشد که این تصمیم برای منطقه آزاد سرخس و دوغارون نیز اخذ شد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: نکتهای که ما بخصوص برای منطقه آزاد سرخس داریم، این است که میزان خودروهایی که بر اساس سرمایهگذاری سرمایهگذاران اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل منطقه آزاد سرخس وارد میشوند دارای سقف تعداد پلاک نیستند و میتوانند به تعداد سرمایهگذارانی که از این منطقه آزاد برای واردات اقدام میکنند، پلاک گذاری کنند و این در حالی است که در برخی مناطق آزاد ممکن است محدودیت سقف پلاک گذاری وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه این خودروها در منطقه آزاد پلاک گذاری می شوند در کل استان خراسان رضوی امکان تردد دارند و قطعاً حق تردد در کلانشهر مشهد مقدس را نیز دارند که اثر ویژهای بر میزان تردد زائران و نوع خودروها در کل استان خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: این تصمیم گیری با توجه به تعرفههای پایینی که واردات خودرو از طریق مناطق آزاد دارد و معافیتهای ویژهای که در این زمینه حاکم خواهد بود یک اثر جانبی و وضعی بر کنترل قیمت خودرو به همراه خواهد داشت که میتواند مسیر واردات خودروهای با کیفیت روز دنیا اعم از کم مصرف، هیبریدی و خودروهایی با حجم موتور که دارای سیستم کنترل مصرف سوخت بهتر هستند را هموار کند که مانع از عرضه خودروهای بی کیفیت خارجی با قیمت های گزاف به مردم میشود.
وی اظهار کرد: بی تردید با این حجم واردات خودروها به منطقه آزاد سرخس و دوغارون در خراسان رضوی میتواند نیاز کل استان را رفع کند.
قاضی زاده عنوان کرد: رونمایی از خودروهای پلاک منطقه آزاد سرخس و دوغارون ماحصل تلاش نمایندگان مجلس بود و با پیگیریهایی که داشتیم امروز فضای مناسبی را رقم خواهد زد تا بتوانیم در سطح استان خراسان رضوی، تردد خودروهای با کیفیت مدرن و کم مصرفتر با کارایی و راندمان بالاتر و امکانات روز دنیا را شاهد باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته به تازگی این فرآیند آغاز شده است و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه و همکاری مدیران عامل مناطق آزاد استان، این روند تسریع شود ضمن اینکه جناب استاندار و فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی نیز همکاری های بسیار مطلوبی در این حوزه داشته اند که جای دارد از زحماتشان تشکر کنم.