تقدیر سخنگوی وزارت خارجه از مدافعان وطن
سخنگوی وزارت خارجه با تقدیر از زحمات و فداکاریهای مدافعان وطن، خطاب به آنها نوشت: «ملت ایران قدردان تلاشهای خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار میکند. خداوند یار و یاورتان باد.»
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.»
وی افزود: «به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جانبرکفی که بیادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود میفرستیم.»
بقائی تصریح کرد: «ملت ایران قدردان تلاشهای خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار میکند. خداوند یار و یاورتان باد.»