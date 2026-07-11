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تقدیر سخنگوی وزارت خارجه از مدافعان وطن

تقدیر سخنگوی وزارت خارجه از مدافعان وطن
کد خبر : 1811354
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سخنگوی وزارت خارجه با تقدیر از زحمات و فداکاری‌های مدافعان وطن، خطاب به آنها نوشت: «ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.»

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.»

وی افزود: «به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم.»

بقائی تصریح کرد: «ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند. خداوند یار و یاورتان باد.»

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