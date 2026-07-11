کیفرخواست پرونده سرقت تجهیزات نیروگاه سد دز صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از صدور کیفرخواست برای سه متهم پرونده سرقت و تحصیل مال نامشروع تجهیزات نیروگاه برقآبی سد دز با ارزش تقریبی ۳۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن سپهوند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از صدور کیفرخواست برای سه متهم پرونده سرقت و تحصیل مال نامشروع تجهیزات نیروگاه برقآبی سد دز با ارزش تقریبی ۳۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با تشریح جزئیات این پرونده اقتصادی، اظهار داشت: در اواخر سال ۱۴۰۳، طی فرآیند تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات فنی نیروگاه برقآبی سد دز، سه عدد سیمپیچ متعلق به یک ترانسفورماتور قدرت ۸۴ مگاواتی که حاوی حدود ۱۷ هزار کیلوگرم مس بودند، جهت بازسازی به شرکت سازنده ارسال شد.
وی افزود: تحقیقات قضایی نشان داد که در خلال فرآیند انتقال و تعمیر این قطعات استراتژیک، با تبانی یکی از مدیران نیروگاه با عوامل مرتبط در شرکت سازنده و یک فرد خارج از مجموعه، اقدام به ربایش این تجهیزات صورت گرفته است.
دادستان اندیمشک با اشاره به تکمیل تحقیقات مقدماتی و شناسایی تمامی عوامل دخیل، بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و آسیب به زیرساختهای ملی، پس از بررسیهای دقیق قضایی، برای سه متهم اصلی این پرونده کیفرخواست صادر شد.
اتهامات انتسابی به متهمان شامل «مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع»، «سرقت مستوجب تعزیر»، «خیانت در امانت»، «خرابکاری در تأسیسات برق» و «فروش مال غیر» است که پرونده جهت صدور حکم نهایی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است.
سپهوند در پایان با تأکید بر سیاست قاطع دستگاه قضایی در صیانت از بیتالمال و امنیت تأسیسات زیربنایی کشور، خاطرنشان کرد: دادستانی با هرگونه اقدام مجرمانه علیه اموال عمومی، واحدهای تولیدی و تأسیسات استراتژیک کشور بدون اغماض برخورد خواهد کرد و متخلفان در چارچوب قانون به سزای عمل خود خواهند رسید.