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تأکید دیوان محاسبات کشور بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران

تأکید دیوان محاسبات کشور بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران
کد خبر : 1811336
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دیوان محاسبات کشور بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور بر ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان تاکید کرد، همچنین نظارت برخط دیوان محاسبات نشان می‌دهد تاکنون کم‌تر از ۳۱درصد از مجموع مطالبات گندم‎کاران پرداخت شده و استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده توسط دولت، می‌تواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استان‌های تولیدکننده منجر شود.

 از سوی دیگر، در سال‌های اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است.

بر این اساس دیوان محاسبات باهدف صیانت از بیت‌المال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در این خصوص به معاون اول رئیس‌جمهور منعکس کرده‌است.

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