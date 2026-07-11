سردار فدوی:
شهادت بالاترین خواسته رهبر شهید انقلاب بود
رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه گفت: کسانی که با امام شهید انقلاب زندگی کردند و در ارتباط بودند، میدانستند که بالاترین خواسته ایشان، رسیدن به شهادت بود.
سردار فدوی در حاشیه آیین بزرگداشت امام شهید انقلاب که در شهر مقدس قم برگزار شد، گفت: امام ما به بالاترین درجه یعنی شهادت رسید که این بالاترین الگویی است که مسلمانان جهان میتوانند از آن درس بگیرند.
رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه اظهار داشت: کسانی که با امام شهید انقلاب زندگی کردند و در ارتباط بودند، میدانستند که بالاترین خواسته ایشان، رسیدن به شهادت بود.
سردار فدوی تأکید کرد: مردم و مسئولان از آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، مانند امام خمینی رحمت الله علیه و امام شهید انقلاب، حمایت میکنند.