واکنش عراقچی به تحریمهای آمریکایی ناقض آتشبس: تنها راه، پایبندی متقابل است
وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و نقض تفاهمنامه از سوی واشنگتن، تأکید کرد ایران تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است و پایبندی به توافق تنها در صورتی امکانپذیر است که متقابل باشد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که تهران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است.
عراقچی نوشت: «ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی بهاصطلاح وزیر خزانهداری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا میگذارد.»
وی افزود: «این نقض، در ادامه سایر موارد نقض تعهدات و اقدامات نادرست ایالات متحده صورت گرفته است.»
وزیر امور خارجه ایران در پایان تأکید کرد: «واقعیت روشن است: تنها راه پایبندی متقابل هر دو طرف به تعهداتشان است.»