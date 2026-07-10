بقایی:
ایران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده، اما درخواست یکی از میانجیگران منطقهای برای سفر به ایران و گفتوگو درباره آخرین تحولات را در چارچوب رویکرد مسئولانه خود پذیرفته است.
به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتوگویی تلویزیونی گفت: «ما هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشتیم، اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی، درخواست یکی از میانجیگران منطقهای برای سفر به ایران و گفتوگو درباره آخرین وضعیت را رد نکردیم. این سفر، همانطور که اطلاع دارید، امروز در مشهد انجام شد و دیدگاهها و مواضع خود را به طرف قطری اعلام کردیم.»
وی با انتقاد از عملکرد واشنگتن، اظهار داشت: «پیمانشکنی آمریکا یک عادت است. اگر در سال ۲۰۱۸ بهانه آنها این بود که با هیئت حاکمه قبلی مشکل داشتند، اکنون ظاهراً حتی با خودشان هم دچار لجاجت هستند.»
بقائی افزود: «یادداشت تفاهمی که تنها ۲۱ یا ۲۲ روز از زمان امضای آن میگذرد، بهطور مداوم با نقض بندهای مختلف از سوی آمریکا مواجه بوده است. اتفاقاتی که روز چهارشنبه و پنجشنبه رخ داد، نقض آشکار بندهای یک و دو این یادداشت تفاهم بود. همچنین اطلاعیه مربوط به لغو مجوز فروش نفت ایران، نقض فاحش یکی دیگر از بندهای یادداشت تفاهم محسوب میشود و خبر اعمال تحریمهای جدید نیز نقض صریح بند نهم آن است.»
وی ادامه داد: «طرف آمریکایی از مجموع ۱۴ بند این یادداشت تفاهم، به بهانههای مختلف بخشهای گوناگون آن را نقض کرده است. بنابراین نباید از این رفتار متعجب شد، زیرا پیمانشکنی بخشی از الگوی رفتاری دولتهای مختلف آمریکا بوده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد موضوع هسته ای ایران نیز گفت: «این جلسه بنا به درخواست آمریکا، انگلیس و فرانسه تشکیل شد، در حالی که از نظر ما و از منظر حقوقی، قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً دیگر وجود ندارد. این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و بنابراین هرگونه گزارشدهی دبیرکل درباره اجرای آن فاقد معنا و وجاهت حقوقی است.»
وی تصریح کرد: «موضع چین و روسیه نیز همین بود و به همین دلیل از ابتدای جلسه با برگزاری آن مخالفت کردند و موضوع به رأی گذاشته شد.»
بقائی افزود: «در این نشست، معاون دبیرکل سازمان ملل بار دیگر موضوع عدم اجازه ایران برای بازرسی از تأسیسات آسیبدیده در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا را مطرح کرد. در حالی که انتظار میرفت شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در زمان وقوع این حملات، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را که مطلقاً مغایر حقوق بینالملل بود، محکوم کنند، اما چنین اقدامی انجام ندادند.»
وی ادامه داد: «هر از گاهی صرفاً اقدامات تبلیغاتی در شورای امنیت یا شورای حکام انجام میشود و همان مطالبات تکرار میشود؛ مطالباتی که نه مبنای حقوقی دارد و نه درباره آن اجماعی در شورای امنیت وجود دارد.»
بقائی تأکید کرد: «این نشست نیز هیچ خروجی نداشت و صرفاً یک اقدام تبلیغاتی و تکراری از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه بود.»
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات سفر روز شنبه وزیر امور خارجه به عمان هم گفت: «این سفر در ادامه رایزنیهایی است که طی یکی، دو ماه اخیر با عمان آغاز کردیم، در رابطه با موضوع تنگه هرمز. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعات کلیدی در یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بود.»
وی افزود :« ایران مسئولیت روشنی را در رابطه با ایجاد ترتیبات عادی و همینطور موضوع خدمات دریایی مربوط به تردد کشتیها در عمان پذیرفت و در این زمینه هم بسیار مصمم و قاطع بوده است. طبق توافقی که شده بود، ما باید با عمان در این زمینه مشورت و همکاری میکردیم. جلسات فنی تا الان چند دور برگزار شده بود، هم در تهران و هم در مسقط و این سفر هم در راستای تداوم همان رایزنیها، برای کمک به تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز، انجام میشود.»