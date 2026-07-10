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پیکر مطهر شهید علیرضا معینی تشییع شد

پیکر مطهر شهید علیرضا معینی تشییع شد
کد خبر : 1811263
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پیکر مطهر شهید علیرضا معینی با حضور استاندار بوشهر تشییع شد.

به  گزارش ایلنا، در آیینی با حضور ارسلان زارع استاندار و اقشار مختلف مردم شریف بوشهر و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در میدان امام شهر بوشهر، پیکر مطهر شهید علیرضا معینی تشییع شد.

زارع در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خانواده شهید معینی با تجلیل از فداکاری و ایثارگری رزمندگان و نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی اظهار داشت: اقتدار و عزتمندی نظام اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و گرامیداشت یاد و نام این اسطوره‌های ایثار و مقاومت ضرورت دارد.

استاندار بوشهر با ادای احترام به مقام شامخ شهید معینی یادآور شد: انسجام ملی و همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، رمز موفقیت در شرایط کنونی است و همه باید در این مسیر گام برداریم.

شهید سروان علیرضا معینی از دلاورمردان پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در حمله متجاوزانه دشمن، به فیض شهادت نائل آمد.

 

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