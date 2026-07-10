گفتوگوی تلفنی سران ایران و پاکستان؛
پزشکیان: برخی بازیگران درصدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند/ شهباز شریف:پاکستان آماده ادامه نقشآفرینی برای کاهش تنشها و پیشبرد روندهای دیپلماتیک است
رئیس جمهور در گفتوگو با نخست وزیر پاکستان حفظ روندهای دیپلماتیک و تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم پایبندی همه طرفها به تعهدات و پرهیز از هرگونه اقدام تنشزا دانست و دو طرف همچنین بر گسترش همکاریهای دوجانبه و تداوم رایزنیهای سیاسی برای تقویت ثبات منطقهای تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در گفتوگوی تلفنی با اقای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، ضمن مرور آخرین تحولات منطقهای و روندهای دیپلماتیک جاری، بر ضرورت حفظ دستاوردهای تلاشهای سیاسی، پایبندی همه طرفها به تعهدات و تقویت همکاریهای منطقهای برای تثبیت صلح و امنیت پایدار تأکید کرد.
رئیسجمهور در آغاز این گفتوگو، از حضور هیئت عالیرتبه پاکستان در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و این حضور را نشانهای از استحکام روابط راهبردی، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی و همبستگی دو ملت و دو کشور توصیف کرد.
پزشکیان همچنین از مواضع مسئولانه و تلاشهای دولت پاکستان در حمایت از کاهش تنشها و پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک در تحولات اخیر منطقه تقدیر کرد.
رئیس جمهور با اشاره به روند تحولات اخیر، اظهار داشت: در شرایط کنونی، در کنار تلاشهای دیپلماتیک برای تثبیت آتشبس و جلوگیری از گسترش بحران، روند دوگانه ای شکل گرفته که از یک سو رژیم صهیونیستی و جریانهای حامی سیاستهای تنشآفرین و از سوی دیگر دولت آمریکا با عدول از تعهدات خود درصدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولانه و با حسن نیت در مسیر تعامل و اجرای تعهدات خود حرکت کرده است، افزود: انتظار طبیعی آن است که سایر طرفها نیز به تعهدات خود پایبند باشند و از اتخاذ مواضع یا اقداماتی که موجب تضعیف اعتماد و پیچیدهتر شدن روندهای دیپلماتیک میشود، پرهیز کنند. احترام متقابل و التزام عملی به تعهدات، پیششرط هرگونه توافق پایدار و موفق خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه روند تصمیمگیری و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاستهای کلان نظام و تحت هدایت و نظارت مقام معظم رهبری انجام میشود، ابراز امیدواری کرد با رویکردی مسئولانه از سوی همه طرفها، فرصت ایجادشده برای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقهای حفظ شود.
پزشکیان همچنین با مرور روند همکاریهای اقتصادی دو کشور، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و فعالتر شدن دستگاههای مسئول در حوزههای تجارت، کشاورزی، حملونقل، صنعت و سایر زمینههای همکاری تأکید کرد و خواستار بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای متقابل برای ارتقای سطح روابط اقتصادی تهران و اسلامآباد شد.
رئیس جمهور با قدردانی از نقش سازنده پاکستان در حمایت از مسیرهای دیپلماتیک، تلاشهای شهباز شریف و فرمانده ارتش این کشور، ژنرال عاصم منیر، را در کمک به کاهش تنشها و تقویت ابتکارات صلحآمیز، مؤثر و ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر اندازه طرفهای ذیربط به تعهدات خود پایبندتر باشند، چشمانداز دستیابی به صلح و آرامش پایدار در منطقه روشنتر خواهد بود.
نخستوزیر پاکستان نیز در این گفتوگو، حضور هیئت عالیرتبه کشورش در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی را وظیفهای برآمده از روابط برادرانه دو کشور دانست و از نحوه برگزاری این مراسم تجلیل کرد.
شهباز شریف با ابراز نگرانی از تحولات اخیر و احتمال تشدید مجدد تنشها، بر ضرورت تداوم تلاشهای سیاسی، خویشتنداری همه طرفها و فراهم شدن زمینه برای تثبیت آتشبس و برقراری صلح پایدار تأکید کرد و گفت: پاکستان همچنان آمادگی دارد در کنار سایر ابتکارات منطقهای، از جمله تلاشهای دولت قطر، نقش خود را در پیشبرد روندهای دیپلماتیک و کاهش تنشها ادامه دهد.
نخستوزیر پاکستان با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای، ابراز اطمینان کرد که مسئولان عالی جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و درایت، روند تحولات را مدیریت خواهند کرد و افزود: منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، ثبات و همکاری است و پاکستان مصمم است در این مسیر، رایزنیها و همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت ادامه دهد.
دو طرف در پایان این گفتوگو بر استمرار تماسها و رایزنیهای سیاسی و نیز پیگیری اجرای توافقات اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.