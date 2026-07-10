به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی تلفنی با اقای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و روندهای دیپلماتیک جاری، بر ضرورت حفظ دستاوردهای تلاش‌های سیاسی، پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تثبیت صلح و امنیت پایدار تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در آغاز این گفت‌وگو، از حضور هیئت عالی‌رتبه پاکستان در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و این حضور را نشانه‌ای از استحکام روابط راهبردی، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی و همبستگی دو ملت و دو کشور توصیف کرد.

پزشکیان همچنین از مواضع مسئولانه و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از کاهش تنش‌ها و پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک در تحولات اخیر منطقه تقدیر کرد.

رئیس جمهور با اشاره به روند تحولات اخیر، اظهار داشت: در شرایط کنونی، در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش بحران، روند دوگانه ای شکل گرفته که از یک سو رژیم صهیونیستی و جریان‌های حامی سیاست‌های تنش‌آفرین و از سوی دیگر دولت آمریکا با عدول از تعهدات خود درصدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولانه و با حسن نیت در مسیر تعامل و اجرای تعهدات خود حرکت کرده است، افزود: انتظار طبیعی آن است که سایر طرف‌ها نیز به تعهدات خود پایبند باشند و از اتخاذ مواضع یا اقداماتی که موجب تضعیف اعتماد و پیچیده‌تر شدن روندهای دیپلماتیک می‌شود، پرهیز کنند. احترام متقابل و التزام عملی به تعهدات، پیش‌شرط هرگونه توافق پایدار و موفق خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه روند تصمیم‌گیری و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و تحت هدایت و نظارت مقام معظم رهبری انجام می‌شود، ابراز امیدواری کرد با رویکردی مسئولانه از سوی همه طرف‌ها، فرصت ایجادشده برای تقویت صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای حفظ شود.

پزشکیان همچنین با مرور روند همکاری‌های اقتصادی دو کشور، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک و فعال‌تر شدن دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنعت و سایر زمینه‌های همکاری تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های متقابل برای ارتقای سطح روابط اقتصادی تهران و اسلام‌آباد شد.

رئیس جمهور با قدردانی از نقش سازنده پاکستان در حمایت از مسیرهای دیپلماتیک، تلاش‌های شهباز شریف و فرمانده ارتش این کشور، ژنرال عاصم منیر، را در کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت ابتکارات صلح‌آمیز، مؤثر و ارزشمند ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر اندازه طرف‌های ذی‌ربط به تعهدات خود پایبندتر باشند، چشم‌انداز دستیابی به صلح و آرامش پایدار در منطقه روشن‌تر خواهد بود.

نخست‌وزیر پاکستان نیز در این گفت‌وگو، حضور هیئت عالی‌رتبه کشورش در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی را وظیفه‌ای برآمده از روابط برادرانه دو کشور دانست و از نحوه برگزاری این مراسم تجلیل کرد.

شهباز شریف با ابراز نگرانی از تحولات اخیر و احتمال تشدید مجدد تنش‌ها، بر ضرورت تداوم تلاش‌های سیاسی، خویشتنداری همه طرف‌ها و فراهم شدن زمینه برای تثبیت آتش‌بس و برقراری صلح پایدار تأکید کرد و گفت: پاکستان همچنان آمادگی دارد در کنار سایر ابتکارات منطقه‌ای، از جمله تلاش‌های دولت قطر، نقش خود را در پیشبرد روندهای دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها ادامه دهد.

نخست‌وزیر پاکستان با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای، ابراز اطمینان کرد که مسئولان عالی جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و درایت، روند تحولات را مدیریت خواهند کرد و افزود: منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، ثبات و همکاری است و پاکستان مصمم است در این مسیر، رایزنی‌ها و همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت ادامه دهد.

دو طرف در پایان این گفت‌وگو بر استمرار تماس‌ها و رایزنی‌های سیاسی و نیز پیگیری اجرای توافقات اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.

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