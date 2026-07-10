نامه ایران به دبیرکل سازمان حمل و نقل ریلی بینالمللی در پی حمله آمریکا
در پی حمله اخیر آمریکا به خطوط ریلی در ایران، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی در ژنو، طی نامهای به دبیرکل سازمان بینالدولی حملونقل ریلی بینالمللی (اوتیف)، خواستار رسیدگی جدی این سازمان به این مسئله شد.
به گزارش ایلنا، در این نامه با اشاره به حمله به یک پل خط آهن در استان گلستان، تصریح شده است که این حمله نمونه دیگری از حملات علیه تأسیساتی است که در خدمت حملونقل عمومی، فعالیتهای اقتصادی و اتصال منطقهای قرار دارند. همچنین اعلام شد که این حادثه یک رویداد منفرد نبوده و بخشی از الگوی مستمر هدف قرار گرفتن خطوط راهآهن و دیگر زیرساختهای حملونقل غیرنظامی ایران است.
در این مکاتبه تأکید شده است که اوتیف میبایست در چارچوب مأموریت خود و اصول حاکم بر کنوانسیونهای مربوطه، رسیدگی به این موضوع را با جدیت ادامه داده و اقدامات مقتضی را از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادی خود دنبال کند.
در نامه همچنین اظهار شد که حملات به زیرساختهای ریلی، علاوه بر آسیب به زیرساختهای یک کشور عضو، اهداف گستردهتر مربوط به ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان حملونقل بینالمللی ریلی را نیز با مخاطره مواجه میکند.
نماینده کشورمان در ژنو، پیش از این در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه نیز در مکاتبه با دبیرکل اوتیف، حملات آمریکا به خطوط آهن را محکوم کرده و اقدام فوری آن سازمان را خواستار شده بود. در پاسخ به مکاتبه مزبور، اوتیف اعلام کرد در حال بهروزرسانی چارچوبهای حقوقی خود به منظور اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه حملات به زیرساختهای ریلی است و هرگونه حمله به خطوط آهن را موضوعی بسیار جدی تلقی میکند.