سید علی خمینی در مجلس ختم رهبر شهید انقلاب در قم؛
دشمنان خامنهای را ابدی کردند/ هرکس بخواهد مذاکره کند برای اینکه به صلح با آمریکا برسد، خائن است
حجتالاسلام و المسلمین سید علی خمینی طی سخنانی در مجلس ختم رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در قم، گفت: نمیشود زمانی که چشمها و مشتهای کثیف دشمنان به دنبال جمهوری اسلامی است به مردم تکیه کنیم، آنها به خیابان بیایند و کشور را حفظ کنند و وقتی برای انتقام خون رهبر شهید فریاد میزنند، بگوییم اینها تندرو هستند. اینها همان کسانی هستند که کشور شما را حفظ کردند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آنها گوش همه را کر کرده است.
به گزارش ایلنا، نوه امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه این «ملت» بودند که جمهوری اسلامی را حفظ کردند، گفت: هرکس بخواهد مذاکره کند برای اینکه به صلح با آمریکا برسد، خائن است. هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است. مشکل ما با آمریکا امروز و دیروزی نیست. مشکل ما از کودتایی که کردند شروع شد اما در اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
حجتالاسلام و المسلمین سید علی خمینی طی سخنانی در مجلس ختم رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در قم، گفت: برای بنده آسان نبود که در جلسه ختم رهبر شهید صحبت کنم. برای ما هنوز این حادثه هضم نشده است. ما هنوز وقتی که تلویزیون را روشن میکنیم، گاهی منتظر این هستیم که رهبر شهید در صحنه حاضر شود و سخن بگوید.
نوه امام خمینی (ره) یادآور شد: رهبری شهید در شرایطی به شهادت رسید که ملت ما فرصت سوگواری نداشت. من در همان شب اول شهادت ایشان عرض کردم، در شرایط خطیری که کشور دچار آن بود و جنگ سنگینی که بزرگترین قدرت ظاهری دنیا علیه ما ترتیب داده بود، باید در میدانها میآمدیم و اساس نظام را حفظ میکردیم و ملت بزرگ ایران به بهترین نحو این مسئولیت را انجام داد.
وی افزود: روزهای ابتدایی که دنیا منتظر بود ببیند، چگونه آمریکا اساس کار جمهوری اسلامی را تمام میکند و آن مقام خبیث آمریکا ایران را تهدید میکرد که رهبر شما را من باید تعیین کنم، ملت به صحنه آمد و در بزنگاه نشان داد که احتیاج ندارد کسی از خارج یا داخل برای آنها خط تعیین شد. خطی که امام بزرگوار و رهبری ترسیم کردند، در دل این ملت ترسیم شد.
سید علی خمینی با تأکید بر اینکه این «ملت» بودند که جمهوری اسلامی را حفظ کردند، اظهار داشت: نمیشود زمانی که چشمها و مشتهای کثیف دشمنان به دنبال جمهوری اسلامی است به مردم تکیه کنیم، آنها به خیابان بیایند و کشور را حفظ کنند و وقتی برای انتقام خون رهبر شهید فریاد میزنند، بگوییم اینها تندرو هستند. اینها همان کسانی هستند که کشور شما را حفظ کردند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آنها گوش همه را کر کرده است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولی که در فکر انتقام رهبر شهید نباشد به وجدان خودش شک کند، گفت: نمیشود برای رهبر شهید جلسه برقرار شود و ذکری از استکبار، مستکبران و پلیدی آنها به میان نیاید و مرگ بر آمریکا در آن جای نداشته باشد. این جلسات، جلسات نشتن، سکوت و سکون نیست. دشمنان خامنهای را ابدی کردند و خودشان نفهمیدند. به کوری چشم آنها، این ملت نام این رهبر بزرگ را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. ما برای شناخت این رهبر بزرگ، باید تلاش کنیم و زحمت بکشیم. کسانی که با این رهبر بزرگ ارتباط داشتند، باید او را برای آیندگان معرفی کنند.
نوه امام خمینی با اشاره به اینکه رهبری شهید عاشق امام بود و همه هستی خود را از او میدانست، افزود: به نظرم میرسد تلاش ایشان بر این بود که اگر صفتی را برای امام میگوید، خود چون آینه بازتاب دهنده آن باشد. این راه خوبی برای شناساندن رهبری است؛ چون اوصافی که در امام دیده را میخواست در خود متجلی کند و آینه خمینی کبیر شد.
وی با تأکید بر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی مثل درخت پاک است و ریشههای بسیار قوی دارد، اظهار داشت: بعدها بیش از این از ملت بزرگ ایران خواهند گفت. آمریکا و اسرائیل با تمام توان به میدان آمدند؛ حمله کردند و هدف تغییر نظام بود. آنچه که داشتند را به میدان آوردند. در جنگ ۱۲ روزه برخی کسانی که ترس در وجودشان هست، میگفتند این اسرائیل بود و اگر آمریکا بیاید کاری نمیتوان کرد. اما در این جنگ آمریکا هم با تمام توان آمد. در هر جای این کره خاکی یک اندیشمند به من نشان دهید که بگوید در جنگ ما شکست، برای ما بوده است. ملت ایران پیروز شده است.
سید علی خمینی خطاب به ضد انقلاب تأکید کرد: شما دیگر حرفی ندارید. گفتمان و اصول انقلابی ما مشخص است. اصولی که امام برای ما تدوین کرد، بر دوش مردم استوار بود. امام در تمام طول نهضت، غیر از مردم به هیچکس اتکا نداشت؛ البته در طول اراده الهی؛ نه به شرق اتکا کرد و نه به غرب اتکا کرد. اما تمام حرف ضد انقلاب این بود که مردم به خیابان بیایند و کاسه گدایی برای نتانیاهو و ترامپ بگیرند. کسانی که گفتمان ضد انقلاب را دنبال میکنند، میدانند که حرفی غیر از این نداشتند.
وی ادامه داد: تمام دارایی آنها خرج شد، نتیانیاهو هم به میدان آمد و بعد از گذشت سه چهار روز دیدند این خبرها نیست و هرچه جنگ پیش رفت، آنها دیدند دارند ضعیفتر میشوند و جمهوری اسلامی قویتر میشود. دیگر در کاسه اینها چه ماند؟! چه حرفی برای مردم ایران دارند؟! کسانی که از جنگ میترسیدند، فهمیدند جنگ هزینه و مشکلات دارد اما ترس ندارد؛ ترس جنگ بدتر از خود جنگ است.
نوه امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم، گفت: بعضیها میگویند بجنگیم که ترامپ انتخابات ماه نوامبر را ببازد. آمریکاییها برای ما فرقی ندارند؛ هم به جمهوریخواهان و هم به دموکراتها مرگ میفرستیم. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین (ع) با یزید صلح کند؟! مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟! اصلا هویت ما سازشناپذیری با استکبار است. مذاکره یعنی جنگ؛ جنگ صورتهای مختلفی دارد.
وی تأکید کرد: هرکس بخواهد مذاکره کند برای اینکه به صلح با آمریکا برسد، خائن است. هرکس پیام دوستی به آمریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است. مشکل ما با آمریکا امروز و دیروزی نیست. مشکل ما از کودتایی که کردند شروع شد اما در اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم.
سید علی خمینی اظهار داشت: مداحهای ما کار خودشان را درست انجام دادند و در میدانها خوب ظاهر شدند؛ باید از آنها تشکر کنیم. ملت با فهم خودش، وقتی که صحنه را خطیر دید، به میدان آمد. تا وقتی که رهبری معظم انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای نگویند، این مردم در خیابانها هستند و میدانها را حفظ میکنند. وقتی رهبری بگویند میدانها را خالی خواهیم کرد و در جای دیگر خواهیم بود.
وی با تقدیر از ملت عراق، گفت: دستهای بسیار سیاس کار میکنند که دو ملت عاشق اباعبدالله را از هم جدا کنند. میدانید که چقدر آمریکاییها تلاش کردند که ملت ایران و عراق را از هم جدا کنند. اما اگر پیکر رهبر ما در بسیاری از کشورهای دیگر میرفت، عمق محبت مستضعفین دنیا را به امام و جمهوری اسلامی میدیدید.