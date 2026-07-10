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معاون اول رئیس‌جمهور:

آینده توسعه و اقتدار ایران وام‌دار نخبگان است/ ریاضیات، پایه‌ترین رکن توسعه فناوری‌های نوین

آینده توسعه و اقتدار ایران وام‌دار نخبگان است/ ریاضیات، پایه‌ترین رکن توسعه فناوری‌های نوین
کد خبر : 1811255
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معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی به مناسبت موفقیت غرورآفرین و کسب 6 مدال رنگارنگ توسط نابغه‌های ریاضی ایران در چین، از برنامه راهبردی دولت برای حمایت ساختاری از نخبگان پرده برداشت و تجاری‌سازی علم را دغدغه اصلی دولت در حوزه علم و فناوری دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم


موفقیت درخشان، غرورآفرین و مقتدرانه جوانان سرافراز تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در کسب عنوان قهرمانی جهان و ایستادن بر فرازی بالاتر از کشورهای مدعی همچون لهستان و برزیل، مایه مسرت عمیق و افتخار ملی گردید.

این دستاورد بزرگ، بار دیگر برتری هوش، استعداد و شایستگی فرزندان این مرز و بوم را در عرصه‌های بین‌المللی به تصویر کشید.

امروز «توسعه پایدار» و «اقتدار ملی» هر کشوری، وام‌دار سرمایه‌های انسانی خلاق و پیشتازی است که مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردند. 

ریاضیات به عنوان پایه‌ترین و حیاتی‌ترین رکن توسعه فناوری‌های نوین و علوم پیشرفته، دقیقاً همان نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی آن، آینده هوشمند و توسعه‌یافته ایران عزیز را تضمین می‌کند.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به تک‌تک اعضای شایسته تیم ملی، خانواده‌های محترمشان، اساتید و مربیان دلسوز و جامعه علمی و نخبگانی کشور، بر عزم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه، ساختاری و راهبردی از نخبگان تأکید می‌کنم. دغدغه اصلی ما، ارتقای شاخص‌های علم و فناوری و به‌کارگیری این استعدادهای بی‌بدیل در چرخه پیشرفت و تجاری‌سازی علم در داخل کشور است تا زنجیره «نخبگی، نوآوری و ثروت‌آفرینی ملی» بیش از پیش مستحکم شود.

از خداوند متعال، استمرار توفیقات و سربلندی این فرزندان غیور را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در تمامی عرصه‌های علمی و بین‌المللی مسألت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور»

 

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