«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



موفقیت درخشان، غرورآفرین و مقتدرانه جوانان سرافراز تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در کسب عنوان قهرمانی جهان و ایستادن بر فرازی بالاتر از کشورهای مدعی همچون لهستان و برزیل، مایه مسرت عمیق و افتخار ملی گردید.

این دستاورد بزرگ، بار دیگر برتری هوش، استعداد و شایستگی فرزندان این مرز و بوم را در عرصه‌های بین‌المللی به تصویر کشید.

امروز «توسعه پایدار» و «اقتدار ملی» هر کشوری، وام‌دار سرمایه‌های انسانی خلاق و پیشتازی است که مرزهای علم و فناوری را درمی‌نوردند.

ریاضیات به عنوان پایه‌ترین و حیاتی‌ترین رکن توسعه فناوری‌های نوین و علوم پیشرفته، دقیقاً همان نقطه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی آن، آینده هوشمند و توسعه‌یافته ایران عزیز را تضمین می‌کند.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به تک‌تک اعضای شایسته تیم ملی، خانواده‌های محترمشان، اساتید و مربیان دلسوز و جامعه علمی و نخبگانی کشور، بر عزم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه، ساختاری و راهبردی از نخبگان تأکید می‌کنم. دغدغه اصلی ما، ارتقای شاخص‌های علم و فناوری و به‌کارگیری این استعدادهای بی‌بدیل در چرخه پیشرفت و تجاری‌سازی علم در داخل کشور است تا زنجیره «نخبگی، نوآوری و ثروت‌آفرینی ملی» بیش از پیش مستحکم شود.

از خداوند متعال، استمرار توفیقات و سربلندی این فرزندان غیور را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در تمامی عرصه‌های علمی و بین‌المللی مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»