حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب
وزیر ورزش و جوانان با حضور در مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در مراسم بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی خامنهای رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در مراسم بزرگداشت حضرت آیتالله العظمی خامنهای رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.
سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و سردار میرجلیلی رئیس بسیج ورزشکاران در این مراسم احمد دنیامالی را همراهی میکنند.
همچنین چهرههای ورزشی همچون مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز در مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران حضور دارند.