حضور وزیر ورزش و جوانان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.