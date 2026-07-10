دیدار وزیر امور خارجه اندونزی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه اندونزی که در راس یک هیأت عالیرتبه متشکل از رئیس مجلس مشورتی این کشور و دو سازمان بزرگ نهضت العلماء و محمدیه این کشور، به نمایندگی از مردم و دولت اندونزی برای ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی به مشهد مقدس سفر کرده است، امروز جمعه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یوگی سونو، وزیر امور خارجه اندونزی با ابلاغ مراتب همدری و تسلیت دولت و مردم اندونزی با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقامها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را به رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم ایران تسلیت گفت.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی اندونزی با جمهوری اسلامی ایران ایران، بر اهمیت وحدت جهان اسلام در برابر توسعهطلبی، نسلکشی و آپارتاید استعماری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به نقض بیسابقه اصول و موازین بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل توسط هیأت حاکمه آمریکا، بر اهمیت اقدام جدی همه کشورها برای صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با عادیسازی قانونشکنی و یاغیگری تأکید کرد.