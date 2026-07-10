دیدار وزیر امور خارجه اندونزی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یوگی سونو، وزیر امور خارجه اندونزی با ابلاغ مراتب همدری و تسلیت دولت و مردم اندونزی با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را به رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم ایران تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی اندونزی با جمهوری اسلامی ایران ایران، بر اهمیت وحدت جهان اسلام در برابر توسعه‌طلبی، نسل‌کشی و آپارتاید استعماری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به نقض بی‌سابقه اصول و موازین بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توسط هیأت حاکمه آمریکا، بر اهمیت اقدام جدی همه کشورها برای صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با عادی‌سازی قانون‌شکنی و یاغی‌گری تأکید کرد.