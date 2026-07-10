خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور پزشکیان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

حضور پزشکیان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1811240
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور کشورمان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور یافت.

به گزارش ایلنا،  مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با حضور در مراسم ترحیم مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر، پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور پزشکیان در این مراسم با خانواده داغدار و بازماندگان مرحوم دیدار و برای آن فقید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان و شخصیت های سیاسی عصر امروز برگزار شد. 

 

حضور پزشکیان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی