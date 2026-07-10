حضور پزشکیان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
رئیس جمهور کشورمان در مراسم ختم پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور یافت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با حضور در مراسم ترحیم مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر، پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.
رئیسجمهور پزشکیان در این مراسم با خانواده داغدار و بازماندگان مرحوم دیدار و برای آن فقید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان و شخصیت های سیاسی عصر امروز برگزار شد.