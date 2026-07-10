جلیلی:
انقلاب ایران به غرب فهماند که تصمیمگیر مطلق جهان نخواهند بود
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفت:در ۸۰ سال گذشته، بهویژه در منطقه غرب آسیا، غربیها تعیین میکردند که چه کسی در قدرت باشد و چه کسی نباشد. رژیم صهیونیستی نیز همزاد همین مناسبات است. اما با پدیده انقلاب اسلامی مواجه شدند که در برابر آنان ایستاد و اعلام کرد که دیگر چنین وضعیتی قابل قبول نیست و شما تصمیمگیر مطلق جهان نخواهید بود. به همین دلیل، با همه توان برای مقابله با انقلاب اسلامی وارد میدان شدند.
به گزارش ایلنا، سعید جلیلی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز در حرم مطهر رضوی با اشاره به نقش امام شهید امت در شکلگیری قدرت کشور، به تبیین ابعاد مختلف تحولات اخیر و الزامات پیشروی کشور پرداخت و ادامه داد: جدای از جنگ، تحریم و انواع فشارها، دشمن به خوبی میداند که در ۴۷ سال گذشته چه هزینههای سنگین رسانهای صرف کردهاند تا مردم ایران را از انقلاب بزرگی که انجام دادهاند، پشیمان کنند اما امروز، پس از ۴۷ سال، میبینند که مردم چگونه در دفاع از انقلاب، در پاسداشت رهبری انقلاب، بیش از ۱۲۰ شب در صحنه و میدان حضور یافته و سنگ تمام گذاشتهاند.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفت:چند ماه پیش از آغاز جنگ، دشمن ما بهصراحت اعلام کرد که امروز باید وارد مرحلهای جدید در مقابله با انقلاب اسلامی ایران و مردم ایران شویم و میگفتند ما به اندازه کافی هزینه کردهایم، به اندازه کافی برای مقابله با ایران و مردم ایران برنامهریزی و توطئه کردهایم، اما نتیجه نگرفتهایم بنابراین باید راهبرد جدیدی را دنبال کنیم و راهبرد جدید آنان این بود که دیگر لازم نیست برای آغاز جنگ، عروسکی مانند صدام را فعال کنند و از نقطهای مرزی عملیات را آغاز کنند پس رسماً اعلام کردند که با اتکا به دو عنصر «قدرت عملیاتی نظامی» و «اشراف اطلاعاتی»، باید در همان ضربه نخست، رأس نظام را هدف قرار دهند.
جلیلی افزود: آنان برای آن که بتوانند این عملیات را موفق اجرا کنند، پیش از آن، به گفته خودشان، یک عملیات آزمایشی را در نقطه دیگری از دنیا، در ونزوئلا، انجام دادند و میگفتند ما در ۴۵ دقیقه این عملیات را انجام دادیم. آنها هدف این عملیات را نیز آشکارا اعلام کردند که آن تجزیه ایران و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تصورشان این بود که این هدف ظرف چند ساعت، چند روز یا چند هفته محقق خواهد شد اما با مقاومت حماسی ملت ایران مواجه شدند.
وی اضافه کرد: چرا آنان در یک سال اخیر به این نتیجه رسیدند که دیگر انقلاب اسلامی برای آنان قابل تحمل نیست؟ زیرا دیگر نمیتوانند مناسبات گذشته خود را ادامه دهند و دیگر نمیتوانند همان قدرت بلامنازع سابق باشند. آنان ملتها را در برابر خود دیدند، جبهه مقاومت را در برابر خود دیدند و دریافتند که شرایط منطقه و جهان تغییر کرده است.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفت: رهبر شهید انقلاب حرکتی را پایهگذاری کرد که مؤلفههای قدرت را در این کشور تقویت، ارتقا و آشکار ساخت بهگونهای که دشمنان به این نتیجه رسیدند که دیگر راهی جز ترور او ندارند.
جلیلی افزود:امروز این ملت مبعوث، نیروهای مسلح و توان ملی کشور، قدرتی را پدید آوردهاند که ایران را در شمار چهار قدرت جهان قرار داده است. از میان آن سه قدرت دیگر نیز، همه آنها در چارچوب همان مناسبات حرکت میکنند، اما ایران با تمام توان ایستاده است و از حق خود و سپس از حق همه مستضعفان دفاع میکند و این، میراث بزرگ امام شهید ماست.
وی ادامه داد:مردم ما تشییع پیکر امام شهید در عراق را دیدند. اگر همین تشییع در هر کشور منطقه مثل پاکستان برگزار میشد، جمعیتی حتی بیشتر به صحنه میآمد. امروز باید این قدرت را شناخت و از این قدرت، این موقعیت و این فرصت برای پیشبرد اهداف بزرگ کشور و انقلاب استفاده کرد و آن را به تثبیت رساند. هر حرکتی که در جهت ارتقا و تثبیت این پیروزی باشد، ارزشمند است اما اگر نتواند این مسیر را شکل دهد و این قدرت را تثبیت کند، بیتردید نیازمند اصلاح و تکمیل خواهد بود.
او اضافه کرد:امروز شعار انتقام خون امام شهید تنها متعلق به اینجا نیست بلکه در همه کوچهها، خیابانها و مراسمها طنینانداز است. اگر شما میگویید ما باید اموال ایران را آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملّت ما رهبری عزیزش بود امروز حق این ملّت، دفاع از این جایگاه و سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسؤولان پیگیری آن است.