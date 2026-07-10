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مخبر:

خون قائد شهیدمان هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد

خون قائد شهیدمان هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد
کد خبر : 1811219
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​مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: خون قائد شهیدمان، صرفا موازنه ها را تغییر نداد؛ بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خون خواهی امام عزیز و دیگر شهدایمان، مرزی ندارد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تشییع و وداع تاریخی امت با رهبر شهید انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: خون قائد شهیدمان، صرفا موازنه ها را تغییر نداد؛ بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خون خواهی امام عزیز و دیگر شهدایمان، مرزی ندارد.

وی افزود: خروش حماسی مردم ایران و عراق، دریایی است که قاتلان را در آن غرق خواهد کرد و حملات اخیر دشمن تروریست نشان‌دهنده ترس از همین قیام و بعثت است.

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