خون قائد شهیدمان هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تشییع و وداع تاریخی امت با رهبر شهید انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: خون قائد شهیدمان، صرفا موازنه ها را تغییر نداد؛ بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خون خواهی امام عزیز و دیگر شهدایمان، مرزی ندارد.