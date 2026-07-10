مخبر:
خون قائد شهیدمان هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: خون قائد شهیدمان، صرفا موازنه ها را تغییر نداد؛ بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خون خواهی امام عزیز و دیگر شهدایمان، مرزی ندارد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به تشییع و وداع تاریخی امت با رهبر شهید انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: خون قائد شهیدمان، صرفا موازنه ها را تغییر نداد؛ بلکه هندسه مقاومت را به سطحی فراتر برد زیرا خون خواهی امام عزیز و دیگر شهدایمان، مرزی ندارد.
وی افزود: خروش حماسی مردم ایران و عراق، دریایی است که قاتلان را در آن غرق خواهد کرد و حملات اخیر دشمن تروریست نشاندهنده ترس از همین قیام و بعثت است.