اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان

بسم الله الرحمن الرحیم



با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شده‌اند، مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.