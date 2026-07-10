اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان
کد خبر : 1811215
دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای اعلیاللهمقامهالشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شدهاند، مؤمنین میتوانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.