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اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان

اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان
کد خبر : 1811215
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دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و شهدای خانواده ایشان سحر گاه جمعه ۱۹ تیرماه دفن شده‌اند، مؤمنین می‌توانند اعمال مستحبی مربوط به شب اول دفن از قبیل صدقه و نماز لیلةالدفن را به امید ثواب پس از اذان مغرب روز جمعه (شب شنبه) هم بجا آورند.

اطلاعیه دفتر رهبر شهید انقلاب در مورد نماز لیله الدفن ایشان

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