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سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات، ستاد انتخابات کشور است

مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
کد خبر : 1811193
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سخنگوی ستاد انتخابات کشور با رد گمانه‌زنی‌های منتشرشده درباره زمان برگزاری انتخابات، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره زمان، فرآیندها و برنامه‌های انتخابات صرفاً از طریق ستاد انتخابات کشور انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محسن اسلامی پیرو انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها درخصوص زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور و میان‌دوره‌ای مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی گفت: مستند به ماده ۴۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزارت کشور، زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، مسئول اجرای انتخابات است؛ بر این اساس، اطلاع‌رسانی رسمی درباره فرآیندها، برنامه‌ها، زمان‌بندی و سایر امور مرتبط با انتخابات، صرفاً با تأیید وزارت کشور و از طریق ستاد انتخابات کشور انجام می‌شود.

اسلامی افزود: از عموم مردم، فعالان سیاسی، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را صرفاً از طریق  اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور که توسط رسانه ملی و سایر رسانه های رسمی کشور منتشر می شود پیگیری کرده و از توجه یا استناد به اخبار غیررسمی و فاقد تأیید ستاد خودداری کنند.

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