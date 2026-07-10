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تصاویری از مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در رواق دارالذکر حرم امام رضا(ع)

کد خبر : 1811191
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تصاویری از مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم امام رضا(ع) منتشر شد.

به گزارش ایلنا، تصاویری از مزار مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم امام رضا(ع) منتشر شد. 

پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، با بدرقه بر دستان میلیون‌ها نفر پس از تشییع در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه‌السلام به خاک سپرده شد.

 

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