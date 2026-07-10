قدردانی از رستاخیز تمدنی امت اسلامی در تشییع رهبر شهید
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیهای از رستاخیز تمدنی امت اسلامی و تشییع تاریخی و اقتدار آفرین آقای شهید ایران و بیعت با رهبر معظم انقلاب تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ﴾
در مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی که اراده و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با تندباد حادثه به آزمون گذارده شد، تجلی بیبدیل بصیرت تاریخی و پویایی مذهب تشیع، رستاخیزی عظیم از جنس ایمان عمیق و آگاهی سیاسی را در برابر دیدگان حیرتزده جهان به تصویر کشید. حماسه تاریخی بدرقه و تشییع کالبد مطهر رهبر حکیم و فرزانه، فقیه مجاهد و قائد عظیمالشأن، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) در پهنه جغرافیای معنوی جهان اسلام از تهران مقتدر و قم مقدس تا نجف اشرف، کربلای معلی و مشهد الرضا (ع)، نقطه عطف جدیدی در حیات تمدنی امت رقم زد و سوگ عمیق امت را به سرمایهای راهبردی در مسیر تحکیم پایههای اقتدار و ثبات نظام اسلامی مبدل ساخت.
این اجتماع بینظیر انسانی، تجلی کلام «الاسلام هو الحکومه» امام خمینی (قدس الله نفس الزکیه) و اثبات عینی کارآمدی تقدم سیاست متعالیه اسلامی بر بنیانهای مادیگرایانه غرب بود. جایی که الگوی حکمرانی ولایی، فراتر از مناسبات قدرت و ثروت، در گستره انفاس و قلوب دهها میلیون انسان آزاده معنا یافته و تبلور حاکمیت الهی را در بستر عینیت اجتماعی آشکار ساخت تا تفسیر و امتداد راستینی بر دکترین بنیادین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) مبنی بر اصالت حکومت اسلامی در اعمال احکام الهی باشد. این قیام پرشکوه مردمی که با تجدید پیمانی تاریخی و سرنوشتساز با امام شاهد، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) پیوند خورد، گویای استمرار پایدار حرکت انقلاب و پویایی درونی نهاد ولایت فقیه در مواجهه با بحرانها است. حضور اقیانوس خروشان ملت، معادلات و برآوردهای فرسوده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جبهه استکبار را که واهیانه در پی تضعیف همبستگی ملی و ایجاد انشقاقهای ساختاری بودند، بهطور کامل ابطال نمود و تراز جدیدی از «بازدارندگی راهبردی» را در ابعاد بینالمللی رقم زد که امنیت همهجانبه نظام را بیمه خواهد کرد. این تحول راهبردی نشان داد که عروج ملکوتی رهبر شهید، نه تنها مایه توقف صیرورت نهضت نیست، بلکه به عنوان شتابدهندهای نیرومند، عزم ملل اسلامی را در تداوم حرکت به سمت تحقق اهداف عالیه اسلام، عدالت فراگیر و تمدنسازی نوین هموارتر میسازد.
همگرایی بیسابقه تودهها و نخبگان دو ملت بزرگ ایران و عراق در آیین وداع با آن پیکر مطهر در عتبات عالیات، مظهر عالیترین پیوند ژئوپلیتیک و اشتراک عمیق اعتقادی در جغرافیای جبهه مقاومت بود. همراهی مجاهدانه و معنادار مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه مستحکم، آستانهای مقدس حسینی و علوی، عشایر غیور و مسئولان کشور همسایه، گواهی روشن بر یکپارچگی راهبردی ملل مسلمان در تقابل با استکبار جهانی ارائه داد. اقدام تروریستی حکومت متجاوز آمریکا در هدف قرار دادن ارکان اقتدار امت، حقی مشروع و ابدی را در مطالبه جدی و قطعی خونخواهی و مجازات سخت آمران و عاملان این جنایت سازمانیافته رقم زده است که به عنوان گزارهای اصولی، فراموشنشدنی و سازشناپذیر در دستور کار جبهه مقاومت و ملل بیدار جهان قرار خواهد داشت. در ساحت فرهنگی و اجتماعی، این جنبش تودهای و عظیم، نمایانگر کارکرد پویای نهادهای اصیل اجتماعی، بویژه نهاد مقدس خانواده به عنوان سلول بنیادین تمدن اسلامی بود که با جلوداری پرصلابت زنان اندیشمند و بیدار و همراهی آگاهانه نسلهای نوپا شکل گرفت، گویای استمرار فرآیند هویتبخشی و تداوم ارزشهای دینی در بستر تکوین نسلهای آینده بود. برافراشته شدن نمادهای پرشکوه استکبارستیزی بر مدار آموزههای عاشورایی در تمام این مسیر، غنای مفهومی و مغز سیاسی متمایز ادبیات آیین این مرز و بوم را بیش از پیش نمایان ساخت. اکنون، رسالتی خطیر بر عهده نخبگان فکری، دانشگاهی و حوزوی است تا با تبیین ابعاد علمی، فناوری و راهبردی کارنامه رهبر شهید که مرزهای مرجعیت علمی کشور را در گستره دانش نوین جهانی ارتقا بخشید، دستاوردهای این رستاخیز تمدنی را برای نسلهای معاصر قلمفرسایی و تبیین نمایند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با ادای احترام و تعظیم خاضعانه در برابر این عظمت و بصیرت بینظیر، صمیمانهترین مراتب تشکر و سپاس خود را تقدیم عموم مردم مسلمان و آزاده در ایران و عراق میدارد. همچنین از همافزایی سازمانیافته و همهجانبه کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مجموعههای خدمترسان، تشکلهای مردمی، رسانهها، کادر سلامت، شهرداریها و هلالاحمر که بزرگترین عملیات لجستیکی و همبستگی ساختاری تاریخ کشور رامدیریت کردند، تقدیر مینماید. از درگاه احدیت مسألت داریم که این همبستگی تاریخی و ثبات همهجانبه، مقدمه تسریع در تحقق ظهور مصلح کل، حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) قرار گیرد.