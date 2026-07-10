خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت شدید حمله تروریستی در پاکستان

محکومیت شدید حمله تروریستی در پاکستان
کد خبر : 1811180
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در شهر خضدار در جنوب غرب پاکستان که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان پاکستانی شد را به‌شدت محکوم کرد و مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت پاکستان ابراز کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم، به‌ویژه از طریق شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی