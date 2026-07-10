محکومیت شدید حمله تروریستی در پاکستان

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در شهر خضدار در جنوب غرب پاکستان که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان پاکستانی شد را به‌شدت محکوم کرد و مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت پاکستان ابراز کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم، به‌ویژه از طریق شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی تأکید کرد.

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