یک واحد عرضه پوشاک نامتعارف با دستور قضایی پلمب شد

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه در پی انتشار تصاویری از تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی در یکی از واحدهای عرضه پوشاک در بازار تهران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.