یک واحد عرضه پوشاک نامتعارف با دستور قضایی پلمب شد
در پی انتشار تصاویری از تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی در یکی از واحدهای عرضه پوشاک در بازار تهران، این واحد صنفی با دستور قضایی پلمب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه در پی انتشار تصاویری از تبلیغات پوشاک نامتعارف از نظر عرفی و شرعی در یکی از واحدهای عرضه پوشاک در بازار تهران، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
با ورود دادستانی تهران و با دستور مقام قضایی، این واحد صنفی پلمب شد.
دادستانی تهران همچنین هشدار داد که برخورد با مراکزی که از قوانین، مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضایی لازم انجام میشود.