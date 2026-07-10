در بخشی از این پیام آمده است که همت والای شما مردم رشید، برپایی خودجوش و باشکوه هزاران موکب مردمی و مهمان‌نوازی کریمانه از عزاداران، جلوه‌ای درخشان از برادری و اتحاد ایران عزیز را رقم زد که هرگز از یادها نخواهد رفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«ملت شریف، حماسه‌آفرین و شهیدپرور ایران اسلامی

حضور میلیونی، پرشور و بی بدیل شما در آئین وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معزز ایشان، جلوه‌ای بی‌نظیر از اقتدار، وفاق ملی و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر کشید. این خروش حماسی و وفاداری ماندگار که در فضایی آکنده از معنویت و عزت برگزار شد، بار دیگر پایداری این ملت بزرگ را بر آرمان‌های بلند انقلاب و شهدای والامقام اثبات کرد.

اینجانب به عنوان یکی از خادمین شما هم‌وطنان بزرگ، افتخار آفرین و وفادار، خاضعانه و با تمام وجود از تک‌تک آحاد ملت به‌ویژه مردم شریف، ولایت‌مدار و غیور تهران و شهرهای مقدس قم و مشهد که بار اصلی میزبانی از میلیون‌ها زائر و سوگوار را بر دوش کشیدند، سپاسگزاری می‌کنم. همت والای شما مردم رشید، برپایی خودجوش و باشکوه هزاران موکب مردمی و مهمان‌نوازی کریمانه از عزاداران، جلوه‌ای درخشان از برادری و اتحاد ایران عزیز را رقم زد که هرگز از یادها نخواهد رفت.

لازم می‌دانم از تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی همه نهادها و سازمان‌ها، استانداران، دستگاه‌های خدماتی و امدادی، حافظان امنیت فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بسیج سرافراز و بویژه سپاه و فراجا در ایجاد امنیت پایدار و مطمئن این آیین تاریخی، ستاد ملی برگزاری مراسم، دبیر و دبیرخانه فعال آن، ستادهای استانی و استانداران تهران، قم و خراسان رضوی، فرماندهان سپاه سه استان میزبان و شهرداران تهران، قم و مشهد که در هماهنگی با ستاد ملی با بسیج تمام ظرفیت ها و پشتیبانی لازم، بستری شایسته را برای تسهیل حضور، اسکان و جابه‌جایی میلیون‌ها زائر فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی کنم.

لازم است، از دولت و ملت عراق که با تمام وجود تشییع و بدرقه‌ای بزرگ و باشکوه برای زعیم عالیقدر شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رقم زدند، صمیمانه تشکر کنم.

از درگاه خداوند متعال، برای روح بلند آقای شهیدمان علو درجات و برای ملت بزرگ و منسجم ایران، عزت و پایداری در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تحت زعامت رهبر معظم انقلاب مسئلت دارم.»