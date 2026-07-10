️«بدرقه تاریخی دلدادگان انقلاب اسلامی و عاشقان امام‌ مجاهد شهید و تشییع ده ها میلیونی مردم در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد نشان داد شخصیتی که رهرو راه و قیام سیدالشهدا علیه السلام است، برای همیشه در تاریخ ماندگار است.‌

نام‌ امام‌ خامنه‌ای شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف با مبارزه خستگی ناپذیر در راه دین خدا، جهاد برای عزت و اقتدار امت اسلامی، باور و ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی، مردم باوری و مجاهدت بی‌وقفه برای پیشرفت و تعالی ایران عجین شده است.

رحمت و رضوان خدا بر آن یگانه دوران، که خلاصه همه خوبی‌ها بود.»