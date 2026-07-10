سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب:
نام رهبر شهید انقلاب با مبارزه خستگیناپذیر عجین شده است
سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: شخصیتی که رهرو راه و قیام سیدالشهدا علیه السلام است، برای همیشه در تاریخ ماندگار است.
به گزارش ایلنا ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در شبکه ایکس نوشت:
️«بدرقه تاریخی دلدادگان انقلاب اسلامی و عاشقان امام مجاهد شهید و تشییع ده ها میلیونی مردم در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد نشان داد شخصیتی که رهرو راه و قیام سیدالشهدا علیه السلام است، برای همیشه در تاریخ ماندگار است.
نام امام خامنهای شهید اعلیاللهمقامهالشریف با مبارزه خستگی ناپذیر در راه دین خدا، جهاد برای عزت و اقتدار امت اسلامی، باور و ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی، مردم باوری و مجاهدت بیوقفه برای پیشرفت و تعالی ایران عجین شده است.
رحمت و رضوان خدا بر آن یگانه دوران، که خلاصه همه خوبیها بود.»