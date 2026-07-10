خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب:

نام‌ رهبر شهید انقلاب با مبارزه خستگی‌ناپذیر عجین شده است

نام‌ رهبر شهید انقلاب با مبارزه خستگی‌ناپذیر عجین شده است
کد خبر : 1811172
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: شخصیتی که رهرو راه و قیام سیدالشهدا علیه السلام است، برای همیشه در تاریخ ماندگار است.‌

به گزارش ایلنا ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در شبکه ایکس نوشت:

️«بدرقه تاریخی دلدادگان انقلاب اسلامی و عاشقان امام‌ مجاهد شهید و تشییع ده ها میلیونی مردم در  شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد نشان داد شخصیتی که رهرو راه و قیام سیدالشهدا علیه السلام است، برای همیشه در تاریخ ماندگار است.‌

نام‌ امام‌ خامنه‌ای شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف با مبارزه خستگی ناپذیر در راه دین خدا، جهاد برای عزت و اقتدار امت اسلامی،  باور و ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی، مردم باوری و  مجاهدت بی‌وقفه برای پیشرفت و تعالی ایران عجین شده است.

رحمت و رضوان خدا بر آن یگانه دوران، که خلاصه همه خوبی‌ها بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی