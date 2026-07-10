به گزارش ایلنا، محمدباقر ذوالقدر در پیامی خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت؛ او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.