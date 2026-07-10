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ملت ایران از آرمان‌های انقلاب دست نمی‌کشد

ملت ایران از آرمان‌های انقلاب دست نمی‌کشد
کد خبر : 1811136
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سخنگوی شورای نگهبان گفت: تشییع حماسی و تاریخی رهبر شهید نشان داد ملت ایران از آرمان‌های انقلاب دست نمی‌کشد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان؛ هادی طحان‌نظیف گفت: ملت ایران ایام تاریخی را پشت سر گذاشتند و نشان دادند، بصیر، قدرشناس، آگاه و زمان‌شناس هستند و می‌دانند که امام شهیدشان برای عزت و اقتدار کشور جان و خانواده را ایثار کرد، اینکه امروز دنیا در معادلات جدید روی ایران حساب می‌کند به برکت رهبری آقای شهید ایران است. رهبر شهید مجاهدت‌های بسیاری برای ایران و انقلاب انجام دادند و اگر ملت ایران امروز حرف‌های جدیدی برای گفتن در دنیا دارد به برکت رهبری داهیانه امام شهید خامنه‌ای است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب این پیام را به کشور‌های دنیا مخابره کردند که می‌شود بدون اتکا به هیچ از کشور‌های جهانی قدرت اول جهانی شد و این یعنی الگو شدن تا جایی که کشور‌های دیگر می‌توانند این مسیر را دنبال کنند. دنیا حضور تاریخی ملت ایران در وداع و تشییع قائد شهید را از یاد نخواهد برد، مردم ایران می‌دانند که حضورشان در این مراسم برای دوستان و دشمنان پیام‌های بسیاری دارد. حضور تاریخی مردم این پیام را می‌رساند که قرار نیست از این مسیر و از این آرمان عقب‌نشینی کنند، مسیری که برای آن امام شهید جان خود را از دست دادند مسیر عزت و شرف است؛ مسیری که با فشار و تهدید و به شهادت رساندن‌ها قرار نیست کنار گذاشته شود بلکه این ملت با انگیزه و عزت و مسئولیت‌پذیری بیشتر آن را ادامه می‌دهد.

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