شرایط در تنگه هرمز به قبل از جنگ رمضان بازنخواهد گشت

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار؛ با اشاره به تلاش ‌مذبوحانه آمریکا برای حمله نظامی به کشورمان گفت: حملات دشمن تروریست آمریکا به کشورمان در روزهای اخیر، پروژه‌ای رسانه‌ای برای پوشاندن عظمت و شکوه حضور میلیونی مردم در بدرقه رهبر شهید است؛ آن‌ها می‌خواهند با ایجاد بحران، توجه جهان را از این همبستگی عظیم منحرف کنند.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمن تروریست باید بداند که تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ رمضان باز نخواهد گشت و این تنگه با ترتیبات ایران مدیریت خواهد شد بنابراین هرچه تلاش کند، چیزی بدست نخواهد آورد و ایران اسلامی در دفاع از منافع ملت و کشور، ذره ای کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: به دشمن تروریست آمریکا و متحدانش هشدار می‌دهیم؛ تحت هیچ شرایطی، در میدان ‌نبرد، دست ما از ماشه جدا نخواهد بود و هرگونه تعرض، با پاسخی ویرانگر روبه‌رو خواهد شد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد؛ همچنین به ‌شیخ‌نشین‌های وابسته به استکبار نیز هشدار می‌دهیم؛ همراهی با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا، تنها هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را برای شما به همراه خواهد داشت. مراقب تغییر مسیر احتمالی باشید.