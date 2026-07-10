بیانیه حاکی است:وداع با امام شهید ایران، آغاز فصل دیگری از خیزش و رویش ملت برای مجاهدت و مبارزه است. از امروز، «خامنه‌ای» تازه آغاز خواهد شد و جهان، بیش از پیش، این سخن گوهربار او را درک خواهد کرد که فرمود: «عزای ما به معنای ماتم گرفتن، افسرده شدن و گوشه‌نشینی نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیدالشهداء (ع) است؛ عزایی زنده و زنده‌کننده. عزاداریم، اما این عزا ما را به حرکت، پیشرفت و شوق بیشتر برای کار و مجاهدت وامی‌دارد.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه افزوده است: چشمه‌های جوشانِ برخاسته از مکتب و اندیشه امام شهید، زاینده و فزاینده، از سنگلاخ‌ها و ناهمواری‌های مسیر عبور کرده و اکنون به دریایی خروشان تبدیل شده‌است که امواج آن، پیکره نظام استکبار را درهم خواهد شکست و نابود خواهد کرد.

بیانیه حاکی است: امام شهیدما امروز زنده‌تر و پویاتر از همیشه است و روح مقدس او ملت را یاری و نصرت خواهد کرد. خون امام شهید، همانند خون مولا و جد غریبش، بیدارکننده جهان و زمان است. این خون پاک، همان حکم جهادی است که ما را به سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) رهنمون ساخته‌است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این بیانیه ، از امت مبعوث‌ شده و همه بزرگواران، مجاهدان و خدمتگزارانی که در برگزاری باشکوه و تاریخی آیین تشییع، نقش‌آفرینی و مشارکت کردند، و نیز از مردم شریف عراق که آن حماسه شورانگیز را رقم زدند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده‌است.

در ادامه بیانیه تاکید شده‌است: همچنین، ضمن تجدید بیعت با رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، همگان را به رهروی و سلوک در مسیر پرفیض ولایت و پاسداری از این روحیه ایمانی، انقلابی و معنوی دعوت می‌نماید.

این نهاد حوزوی عنوان کرده‌است: ملت مبعوث‌ شده با حضور پرشکوه و فریادهای استوار خود، مراسم تشییع را به خیزشی برای خون‌خواهی و انتقام از دشمنان اسلام و ایران تبدیل کرد. این حرارت، شور و عزم الهی هرگز خاموش نخواهد شد و حق شرعی، قانونی و انسانی ملت برای انتقام، باید با جدیت پیگیری و محقق گردد.