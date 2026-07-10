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پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق

پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق
کد خبر : 1811105
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رئیس‌جمهور پزشکیان پیامی به زبان عربی برای قدردانی از دولت و ملت جمهوری عراق در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس به عربی نوشت:  از برادران عزیزم جناب آقای نزار آمیدی، و جناب على زیدى، رئیس‌جمهور و نخست وزیر کشور دوست و برادر جمهوری عراق، مسئولان این کشور و به ویژه ملت بزرگ و با تمدن عراق، مراجع و علمای این کشور که میزبان پیکر رهبر شهید ایران بودند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: آنچه در مراسم تشییع صورت گرفت؛ نشانه کرامت اسلامی و کرامت عربی شما بود. سرچشمه این رفتار کریمانه عشق به امیرالمومنین و سیدالشهدا است. رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق تاکید داشتند.

رئیس جمهور گفت" مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها‌ و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد. امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، فرهنگی و دینی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.

 

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